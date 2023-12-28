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Albaraka Türk'ten 25 milyon dolarlık işbirliği anlaşması!

Albaraka Türk'ten 25 milyon dolarlık işbirliği anlaşması!

Albaraka Türk, Saudi Exim Bank ile 25 milyon dolar tutarında işbirliği anlaşmasına imza attı.

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Bankadan yapılan açıklamaya göre, Albaraka Türk Genel Müdür Yardımcısı Serhan Ylldırım ve Saudi Exim Bank Genel Müdür Yardımcısı Dr. Naif A. Alshammari tarafından imzalanan işbirliğiyle birlikte Albaraka Türk müşterileri, Suudi Arabistan kaynaklı ham madde tedariki amacıyla 2 yıla varan vade ve rekabetçi fiyatlarla finansman sağlayabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Serhan Yıldırım, "Son dönemde ekonomi yönetimimizin öncülüğünde Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki yapıcı diyalogların ve karşılıklı iş ziyaretlerinin bir yansıması olarak Saudi Exim Bank ile imzaladığımız bu kredi anlaşması, iki ülke arasındaki dış ticaret hacminin resmi makamlarca ilan edilen 30 milyar dolarlık seviyeye ulaşmasına katkı sağlayacaktır. Albaraka Türk olarak kurulduğumuz ilk günden bu yana müşterilerimizin dış ticaret işlemlerini destekleme gayesi ile hareket ederken finansmana erişimlerine de kolaylaştırmak amacıyla 2024 yılında da benzer kuruluşlarla işbirliği gerçekleştirmeyi hedeflemekteyiz." ifadesini kullandı.

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