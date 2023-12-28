İsrail devlet televizyonu: Ordu Megazi Mülteci Kampı'nda sivillere zarar verdiğini kabul etti

İsrail ordusu, 24 Aralık'ta Gazze Şeridi'nin merkezindeki Megazi Mülteci Kampı'na düzenlediği hava saldırısının onlarca sivil Filistinlinin "kazara" ölümüne yol açtığını doğruladı.

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İsrail devlet televizyonu KAN'da yayımlanan haberde, "İsrail ordusu, hava kuvvetleri tarafından pazar ve pazartesi geceleri (24-25 Aralık) Megazi Mülteci Kampı'nda olaylara karışmamış onlarca sivilin ölümüne yol açan saldırının hedefe yakın binalarda hasara yol açtığını ve sivillere zarar verdiğini kabul etmektedir" ifadelerine yer verdi.

Soruşturma başlatıldı: Saldırıya uygun olmayan silahlar kullanıldı

Haberde ayrıca, saldırının ardından İsrail Hava Kuvvetleri'nin operasyonel soruşturma başlattığı aktarılırken adı belirtilmeyen askeri bir yetkili de olayda "saldırıya uygun olmayan silahların kullanıldığını" vurguladı.

50'den fazla hava saldırısı

Öte yandan Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Seif Magango, Gazze'nin orta kesimine yönelik İsrail saldırılarının sürmesinin büyük endişe yarattığını, 24 ve 25 Aralık günlerinde 50'den fazla hava saldırısı düzenlendiğinin raporlara geçtiğini kaydetmişti.

Söz konusu bölgeye yönelik yalnızca iki saldırıda 7 binanın yerle bir edildiğine dikkati çeken Magango, hava saldırısında 86 kişinin öldüğünü aktarmıştı.

Megazi Kampı bölgesine düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden bir bebeğin naaşı, Deir Al Balah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne böyle götürüldü...