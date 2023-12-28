BIST 7.369
DOLAR 29,47
EURO 32,85
ALTIN 1.967,01
HABER /  DÜNYA

İsrail devlet televizyonu: Ordu Megazi Mülteci Kampı'nda sivillere zarar verdiğini kabul etti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İsrail devlet televizyonu: Ordu Megazi Mülteci Kampı'nda sivillere zarar verdiğini kabul etti

İsrail ordusu, 24 Aralık'ta Gazze Şeridi'nin merkezindeki Megazi Mülteci Kampı'na düzenlediği hava saldırısının onlarca sivil Filistinlinin "kazara" ölümüne yol açtığını doğruladı.

Abone ol

İsrail devlet televizyonu KAN'da yayımlanan haberde, "İsrail ordusu, hava kuvvetleri tarafından pazar ve pazartesi geceleri (24-25 Aralık) Megazi Mülteci Kampı'nda olaylara karışmamış onlarca sivilin ölümüne yol açan saldırının hedefe yakın binalarda hasara yol açtığını ve sivillere zarar verdiğini kabul etmektedir" ifadelerine yer verdi.

Soruşturma başlatıldı: Saldırıya uygun olmayan silahlar kullanıldı

Haberde ayrıca, saldırının ardından İsrail Hava Kuvvetleri'nin operasyonel soruşturma başlattığı aktarılırken adı belirtilmeyen askeri bir yetkili de olayda "saldırıya uygun olmayan silahların kullanıldığını" vurguladı.

50'den fazla hava saldırısı

Öte yandan Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Seif Magango, Gazze'nin orta kesimine yönelik İsrail saldırılarının sürmesinin büyük endişe yarattığını, 24 ve 25 Aralık günlerinde 50'den fazla hava saldırısı düzenlendiğinin raporlara geçtiğini kaydetmişti.

Söz konusu bölgeye yönelik yalnızca iki saldırıda 7 binanın yerle bir edildiğine dikkati çeken Magango, hava saldırısında 86 kişinin öldüğünü aktarmıştı.

Megazi Kampı bölgesine düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden bir bebeğin naaşı, Deir Al Balah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne böyle götürüldü...

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Son seçimi bilen Optimar'in son anketinde büyük fark! Yüzde 57.4 çıktı
Foto Galeri Son seçimi bilen Optimar'in son anketinde büyük fark! Yüzde 57.4 çıktı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Bursa'da 23 yaşındaki genç babasını öldürdü! Cinayetin nedeni...
Bursa'da 23 yaşındaki genç babasını öldürdü! Cinayetin nedeni...
Zelenskiy açıkladı: ABD, 24 milyar dolardan fazla askeri yardım yaptı!
Zelenskiy açıkladı: ABD, 24 milyar dolardan fazla askeri yardım yaptı!
Uzman doktor uyardı: Dinlendirici gözlük diye bir şey yok!
Uzman doktor uyardı: Dinlendirici gözlük diye bir şey yok!
Cüneyt Özdemir ekibine yapacağı zammı açıkladı en az yüzde 63'ten başladı yüzde 112'ye çıktı
Cüneyt Özdemir ekibine yapacağı zammı açıkladı en az yüzde 63'ten başladı yüzde 112'ye çıktı
Bankacılık sektörünün mevduatı arttı
Bankacılık sektörünün mevduatı arttı
Galatasaray, Süper Kupa maçı için Suudi Arabistan'a gitti
Galatasaray, Süper Kupa maçı için Suudi Arabistan'a gitti
Tartıştığı akrabasını silahla yaraladı!
Tartıştığı akrabasını silahla yaraladı!
Samsun'da 9 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Samsun'da 9 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar: 3 günde 59 teröristi gömdük
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar: 3 günde 59 teröristi gömdük
Çocuklarda üst solunum enfeksiyonları zirve yaptı!
Çocuklarda üst solunum enfeksiyonları zirve yaptı!
Ali Koç'tan Süper Kupa finali açıklaması derbi için 'utanç verici rakamlar' dedi
Ali Koç'tan Süper Kupa finali açıklaması derbi için 'utanç verici rakamlar' dedi
Alevi Vakıfları Federasyonu şehit askerler için dua okutacak
Alevi Vakıfları Federasyonu şehit askerler için dua okutacak