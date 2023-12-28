Son seçimi bilen Optimar'in son anketinde büyük fark! Yüzde 57.4 çıktı

Ona en yakın cevap yüzde 6.5 ile "eğitim" oldu. Terörün 5.6 ile 3. sırada yer alması dikkat çekti. "Sizce bu sorunu hangi parti çözebilir?" sorusuna yüzde 26.8 ile "AK Parti" cevabı ilk sırada yer aldı. Genel başkan değiştirmesine rağmen CHP ise yüzde 16.7'de kaldı.