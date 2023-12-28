Son seçimi bilen Optimar'in son anketinde büyük fark! Yüzde 57.4 çıktı
Son seçimi bilen Optimar son anketi açıkladı. Ekonomiden sosyal medya fenomenlerine, İYİ Parti'deki krizden CHP'deki değişime kadar çok sayıda başlıkta çor çarpıcı sonuçlar çıktı.
Son seçimi bilen kamuoyu araştırma şirketi Optimar, son günlerin en çok konuşulan konularıyla ilgili yaptığı anketi kamuoyu ile paylaştı. Anketin en çarpıcı sonuçlarından biri ekonomi oldu. "Sizce bugün Türkiye'nin en büyük sorunu nedir?" sorusuna katılımcıların yüzde 57.4'ü "ekonomi" cevabını verdi.
Ona en yakın cevap yüzde 6.5 ile "eğitim" oldu. Terörün 5.6 ile 3. sırada yer alması dikkat çekti. "Sizce bu sorunu hangi parti çözebilir?" sorusuna yüzde 26.8 ile "AK Parti" cevabı ilk sırada yer aldı. Genel başkan değiştirmesine rağmen CHP ise yüzde 16.7'de kaldı.