BIST 7.367
DOLAR 29,47
EURO 32,83
ALTIN 1.967,88
HABER /  SAĞLIK

Uzman doktor uyardı: Dinlendirici gözlük diye bir şey yok!

Uzman doktor uyardı: Dinlendirici gözlük diye bir şey yok!

Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Şehriyar Hanhüseyinli, göz sağlığı ile ilgili halk arasında yaygın ancak doğru olmayan bilgiler hakkında değerlendirmelerde bulunarak, "Dinlendirici gözlük diye bir şey yok, katarakt her yaşta görülebilir, havuç yemek görmeyi arttırmaz" dedi.

Abone ol

Büyük Anadolu Hastaneleri Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Şehriyar Hanhüseyinli, göz sağlığı konusunda doğru bilinen yanlışlara açıklık getirdi. Opr. Dr. Hanhüseyinli, "Yıllardır bu düşünceyle ilgili de yanlışlar var. Dinlendirici gözlük diye bir şey yoktur. Dinlendirici gözlük sadece düşük numaralı gözlüklere verilen bir isimdir. Eğer kişinin gerçek göz numarası varsa doğru muayene ile yazılan gözlük kişinin zaten göz ve baş ağrısını azaltacaktır. Bu sorumuzda da cevabımız hayırdır. Gözlük takmak sadece kişinin daha net görmesini sağlar herhangi bir göz numarasını ilerlemesine sebep olmaz. Ebeveynlerin çocuklarında oluşan göz kaymasının zamanla geçer diye düşünce olabilir bu yanlıştır. Eğer çocuğunuzda göz kayması var ise bunun daha okul öncesi erken yaşta yapılacak olan muayene sonrası gözlük ile ya da ameliyat ile mutlaka tedavi edilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde bu kaymanın ilerleyen yaşlarda düzelmesi çok zordur. Halk arasında yine doğru olarak bilinen yanlışta katarak sadece yaşlılarda olur düşüncesidir. Katarakt sadece yaşlılarda değil, doğuştan, gençlikte, orta yaşlarda görülebilir ve zamanında muayene edilip kataraktın durumuna göre ameliyat edilmesi gerekiyor. Halk arasında havucun gözlere iyi geldiği söylenir. Bu da yanlış bir düşüncedir. Havuç yemek görmeyi arttırmaz. Sebze ve meyvede olan vitaminler zaten görmek ve göz sağlığı için faydalıdır. Sadece havuç yemek yönüyle konuya bakmamak gerekir” diye konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Cüneyt Özdemir ekibine yapacağı zammı açıkladı en az yüzde 63'ten başladı yüzde 112'ye çıktı
Cüneyt Özdemir ekibine yapacağı zammı açıkladı en az yüzde 63'ten başladı yüzde 112'ye çıktı
Bankacılık sektörünün mevduatı arttı
Bankacılık sektörünün mevduatı arttı
Galatasaray, Süper Kupa maçı için Suudi Arabistan'a gitti
Galatasaray, Süper Kupa maçı için Suudi Arabistan'a gitti
Tartıştığı akrabasını silahla yaraladı!
Tartıştığı akrabasını silahla yaraladı!
Samsun'da 9 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Samsun'da 9 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar: 3 günde 59 teröristi gömdük
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar: 3 günde 59 teröristi gömdük
Çocuklarda üst solunum enfeksiyonları zirve yaptı!
Çocuklarda üst solunum enfeksiyonları zirve yaptı!
Ali Koç'tan Süper Kupa finali açıklaması derbi için 'utanç verici rakamlar' dedi
Ali Koç'tan Süper Kupa finali açıklaması derbi için 'utanç verici rakamlar' dedi
Alevi Vakıfları Federasyonu şehit askerler için dua okutacak
Alevi Vakıfları Federasyonu şehit askerler için dua okutacak
2023'te kültür sanat dünyasında yaprak dökümü yaşandı
2023'te kültür sanat dünyasında yaprak dökümü yaşandı
3 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı!
3 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı!
Galatasaray'da Hakim Ziyech, Süper Kupa maçında yok
Galatasaray'da Hakim Ziyech, Süper Kupa maçında yok