Uzman doktor uyardı: Dinlendirici gözlük diye bir şey yok!

Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Şehriyar Hanhüseyinli, göz sağlığı ile ilgili halk arasında yaygın ancak doğru olmayan bilgiler hakkında değerlendirmelerde bulunarak, "Dinlendirici gözlük diye bir şey yok, katarakt her yaşta görülebilir, havuç yemek görmeyi arttırmaz" dedi.

Abone ol

Büyük Anadolu Hastaneleri Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Şehriyar Hanhüseyinli, göz sağlığı konusunda doğru bilinen yanlışlara açıklık getirdi. Opr. Dr. Hanhüseyinli, "Yıllardır bu düşünceyle ilgili de yanlışlar var. Dinlendirici gözlük diye bir şey yoktur. Dinlendirici gözlük sadece düşük numaralı gözlüklere verilen bir isimdir. Eğer kişinin gerçek göz numarası varsa doğru muayene ile yazılan gözlük kişinin zaten göz ve baş ağrısını azaltacaktır. Bu sorumuzda da cevabımız hayırdır. Gözlük takmak sadece kişinin daha net görmesini sağlar herhangi bir göz numarasını ilerlemesine sebep olmaz. Ebeveynlerin çocuklarında oluşan göz kaymasının zamanla geçer diye düşünce olabilir bu yanlıştır. Eğer çocuğunuzda göz kayması var ise bunun daha okul öncesi erken yaşta yapılacak olan muayene sonrası gözlük ile ya da ameliyat ile mutlaka tedavi edilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde bu kaymanın ilerleyen yaşlarda düzelmesi çok zordur. Halk arasında yine doğru olarak bilinen yanlışta katarak sadece yaşlılarda olur düşüncesidir. Katarakt sadece yaşlılarda değil, doğuştan, gençlikte, orta yaşlarda görülebilir ve zamanında muayene edilip kataraktın durumuna göre ameliyat edilmesi gerekiyor. Halk arasında havucun gözlere iyi geldiği söylenir. Bu da yanlış bir düşüncedir. Havuç yemek görmeyi arttırmaz. Sebze ve meyvede olan vitaminler zaten görmek ve göz sağlığı için faydalıdır. Sadece havuç yemek yönüyle konuya bakmamak gerekir” diye konuştu.