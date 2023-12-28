Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar: 3 günde 59 teröristi gömdük

Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhtarlar toplantısında açıklamalarda bulundu. "Teröristleri kendi mağaralarında imha ediyoruz." diyen Erdoğan, 59 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Yeni asgari ücret için de konuşan Erdoğan, "Yeni asgari ücretle çalışanları enflasyona ezdirmeme sözümüze sadık kaldık. Şüphesiz bunlar önemlidir ama yeterli değildir imkanlarımız arttıkça çok daha fazlasını yapacağız." dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de muhtarlar toplantısında konuştu. Gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Ülkemizin son altı, yedi yılı terörle mücadele açısından en sonuç alıcı yıllar olarak tarihe geçmiştir. Risk ve tehditlerin hiçbirine prim vermedik. 12 şehidimiz oldu ardından ne oldu üç gün içinde 59 teröristi gömdük. Bugün de sınırlarımız ötesindeki operasyonlarımızı sürdürüyoruz." dedi ve şunları kaydetti:

Sakarya'daki kaza

(Sakarya'daki trafik kazası) Soruşturma titizlikle yürütülmektedir. Sürücülerimizi daha dikkatli olmaya, trafik kurallarına riayet etmeye çağırıyorum.

"3 günde 59 teröristi gömdük"

Ülkemizin son altı, yedi yılı terörle mücadele açısından en sonuç alıcı yıllar olarak tarihe geçmiştir. Risk ve tehditlerin hiçbirine prim vermedik. 12 şehidimiz oldu ardından ne oldu üç gün içinde 59 teröristi gömdük. Bugün de sınırlarımız ötesindeki operasyonlarımızı sürdürüyoruz. Kendi şehirlerimizde kendi karakollarımızda kendi dağlarımızda kalbimizi sıkıştıran alçak terör eylemlerine maruz kalıyorduk. Teröristleri şimdi kendi mağaralarında imha ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde 12 şehidimizin acısı hepimizin yüreğini dağladı. Şehitlik makamı peygamberlere komşuluk makamıdır. 22 Aralık'tan beri operasyonlarda 59 terörist etkisiz hale getirildi. Terör örgütü için kritik önemde 70 tesis vuruldu. Bunların içinde adeta petrol rafinerileri var. Bunların hepsini vuruyoruz ve buralar günlerce yanıyor. Nerelerde bunlar için bu tür kaynaklar varsa bu kaynakları vurarak yok edeceğiz.

Geçtiğimiz yıllarda kalıcı üs bölgelerimiz için Kuzey Irak'ta yüzlerce kilometre yol yaptık. Aynı faaliyetleri yürütüyoruz. Bölgedeki şartları bilmeyen birileri PKK ve uzantılarının ağzı ile bizi eleştiriyor. Aslında yaptıkları terör örgütlerinin değirmenine su taşımaktır. Sınır güvenliği çalışmalarımızı beğenmeyen muhalefetin alternatif çözüm teklifi mevcut değildir.

Her fırsatta belirttiğim gibi gündemimizin değişmez konusu ülkemizi depreme karşı hazırlama çalışmasıdır. Ekonomideki son adımımız hükümetlerimizin 22. bütçesi olan 2024 bütçesi kanunun kabul edilmesidir.

"Daha fazlasını yapacağız"

Devletimiz vatandaşını desteklemek için imkanlarını seferber etmektedir. Merkez Bankası rezervlerimize dahil müjdeyi de paylaşmak isterim. Tarihinin en yüksek rakamı olan 145 milyar 456 milyon dolara ulaşarak rekor kırmıştır. İnşallah bu rakamı arttıracağız. Hayat pahalılığının etkisini azaltmak için çalışanlarımızın emeklilerimiz maaşlarında yüksek oranlı artışlarına gittik. 2024 asgari ücret rakamı da tablonun tamamlayıcılığı olarak görüyoruz. Yeni asgari ücretle çalışanları enflasyona ezdirmeme sözümüze sadık kaldık. Şüphesiz bunlar önemlidir ama yeterli değildir imkanlarımız arttıkça çok daha fazlasını yapacağız. Enflasyonla mücadelede geri adım atmayacağız. Rakamlar son aylarda enflasyonun ateşinin düşmeye başladığına işaret etmektedir. Piyasa gerçekleri ile açıklanamayacak fahiş fiyat artışlarına yönelik aç gözlülere yönelik denetimlerimiz devam edecek.

Kritik dönemde ülkemizin güven ve istikrar içinde yola devam etmesini en iyi siz muhtarlarımız biliyorsunuz.31 Mart seçimlerinde de gerekeni yapacağına yürekten inanıyorum.