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Samsun'da 9 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Samsun'da 9 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

SAMSUN'un Bafra ilçesinde patlamış mısır yedikten sonra fenalaşan 9 öğrenci, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

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Olay, İsmetpaşa Mahallesi'nde bulunan Fatih Ortaokulunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 6-B sınıfı öğrencileri öğle arasında arkadaşlarının getirdiği patlamış mısırdan yedi. Bir süre sonra öğrencilerde mide bulantısı ve baş dönmesi başladı.

Öğretmenlerinin haber vermesi üzere okula çok sayıda ambulans sevk edildi. Mide bulantısı ve baş dönmesi yaşayan 9 öğrenci sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi ile ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan öğrencilerin arkadaşları, bir öğrencinin sınıf patlamış mısır getirdiğini, ondan yedikten sonra bu olayın yaşandığını söylediler.

Öğrencilerin, patlamış mısırdan mı yoksa yedikleri başka bir gıdadan mı zehirlendikleri konusuyla ilgili inceleme başlatıldı.

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