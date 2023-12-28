Kocam cinsel organını tuzlu suya yatırıp geceleri tavana asıyor! Esra Ezmeci anlattı, Armağan Çağlayan şoke oldu
Klinik psikolog ve yazar Esra Ezmeci, Armağan Çağlayan'ın programının konuğu oldu. Burada yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Ezmeci kendisine gelen cinsellik sorularını anlatırken Armağan Çağlayan'ı şoke etti.
Yaptığı programlarda izleyenlerinin ilişkileri ile ilgili sorularını yanıtlayan Psikolog Esra Ezmeci Armağan Çağlayan'ın programına konuk oldu, anlattığı hikâyelerle herkesi şaşırttı.
"Tamam duyabileceğim her şeyi duydum diyor musunuz yoksa daha duyacaklarını var mıdır?" diyen Çağlayan'a Ezmeci "Çok acayip sorular var yani evet çok çok enteresan sorular gelmeye devam ediyor cinsellikle ilgili" yanıtını verdi.
Ezmeci'nin anlattığına göre, bir kişi cinsel organının büyümesini istemiş ve buna yönelik bir yöntem denemiş.
Ezmeci, "Geçen bunu anlatmak istiyorum, mesela işte cinsel organı büyüsün diye bir şey anlatmışlar kadının kocasına. Kocası geceleri cinsel organını tavanına bağlıyormuş, böylelikle demişler ki hem tuzlu suya yatır sonra da tavana bağlarsan cinsel organı büyür...