Cüneyt Özdemir ekibine yapacağı zammı açıkladı en az yüzde 63'ten başladı yüzde 112'ye çıktı

Gazeteci Cüneyt Özdemir, Youtube canlı yayınında yeni asgari ücreti yorumladı, ekibine yaptığı zam oranını ve zam referansını açıkladı. Özdemir, "Zammı en az yüzde 63'ten başlamışız. Kimilerine de yüzde 112'ye kadar çıkmışız. Referans bu olmalı" dedi.

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Gazeteci Cüneyt Özdemir, Youtube canlı yayınında ekibine yaptığı zam oranını açıkladı, ayrıca asgari ücret zammına ilişkin değerlenirmelerde bulundu.

Özdemir, "Toplu dediğin zaman en alttaki insanın maaşının artması imkansız bu matematikte. Hep ezilmeye devam edecek. Haksız mıyım? Zaten bir ev almayı düşünmüyor insanlar, ev, araba hayali yok. Parası varsa borsada kumar oynuyor. Borsaya giren ciddi arkadaşlar da bana alınıyordur. Zammı en az yüzde 63'ten başlamışız. Kimilerine de yüzde 112'ye kadar çıkmışız. Referans bu olmalı." dedi.

Özdemir'in asgari ücret kararı sonrası mavi yakalı-beyazı yakalı kıyası da gündem oldu.

"Sıradan bir işçinin maaşı günlük 2 bin TL'ye çıkmış durumda"

Özdemir, "Öyle bir noktaya geldik ki şu anda asgari ücrete beyaz yakalılar bakıyor. Asgari ücret aslında toplumun en alt kesiminin para kazandığı en alt sınırı. Devlet eliyle yapıyorsun. İşçi, inşaatta çalışan bunu alacak diyorsun. Herkes buna bakıyor, çünkü ona göre zam oranlarını belirliyor beyaz yakalılar. Mavi yakalılar artık bu rakama zaten çalışmıyor ki. İnşaatta çalışan sıradan bir işçinin maaşı günlük 2 bin TL'ye çıkmış durumda. Temizliğe giden insanlara bin lira, 1500 liradan aşağı gitmiyor. 20 gün gitse 30 bin ediyor." ifadesini kullandı.

Özdemir yayınında şu ifadeleri kullandı:

"Gelelim zam oranlarına asgari ücrete. Bizim Deniz Uras, 'Manşeti Cüneyt Özdemir ekibe ne kadar zam yapacak diye atalım' dedi. Niye böyle bir şey yapıyoruz dedim, 'İzlettirir' dedi. İyi dedim, at kardeşim. Bizim ekip 16 kişi, dışarıdan da belgesel ekibinin desteğiyle 20'yi buluyoruz. Ama beyaz yakalıyız. Beyaz yakalılar hepsi. Herkes pırıl pırıl üniversite mezunu. Dün asgari ücret açıklandı, 17 bin 2 lira. Bizle dalga mı geçiyorlar, kafa mı buluyorlar. Neden bu 17 bin 3 lira değil, 17 bin 1 lira değil de 17 bin lira 2 lira olarak açıklandı kısmında ben hala bir tereddütteyim yani. O 2 nasıl neye göre belirlendi?

"2 lira nereden geldi?"

Biz çarpıyoruz, bölüyoruz, brütü alıyoruz; çarpıyoruz, bölüyoruz neti alıyoruz bu rakama ulaşamıyoruz. 2 lira nereden geldi, niye geldi diye tereddütteyiz. Şöyle iddialar var, muhasebeciler 17000 olunca karıştırıyorlar, o yüzden 2 koyuyorlarmış diye. Daha önceki asgari ücret

zamlarını getir, öyle bir şey yok. Olmayan tarihler de var."