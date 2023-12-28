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Deva Partisi yerel seçimler için adaylarını duyurdu

Deva Partisi yerel seçimler için adaylarını duyurdu

DEVA Partisi, yerel seçimlerde 75 il ve ilçede aday çıkaracağını açıkladı. Büyükşehirlerdeki adaylardan bazıları: Zeki Kahraman, Ekrem Kurt , Abdullah Sakar...

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Yerel seçimler yaklaşırken DEVA Partisi de aday çıkaracağı seçim bölgelerini açıkladı. Duvar'ın haberine göre toplam 75 il ve ilçede adayın belirlendiği parti bazı büyükşehirler de yarışacak.

Buna göre, Zeki Kahraman Bursa Büyükşehir Belediyesi, Ekrem Kurt Antep Büyükşehir Belediyesi, Abdullah Sakar Kilis Belediyesi, Rıfat Rafael Haleva Kırklareli Belediyesi, Seyit Karaca Konya Büyükşehir Belediyesi, Ümit Güngör Niğde Belediyesi, Aslı Üresin Yalova Belediyesi için aday gösterildi.

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