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Yılbaşı öncesi jandarmadan kaçak içki operasyonu

Yılbaşı öncesi jandarmadan kaçak içki operasyonu

Zonguldak'ta jandarma ekipleri yılbaşı düzenlediği baskında çok sayıda sahte içki ele geçirildi.

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Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yılbaşı tedbirleri çerçevesinde Kilimli ilçesinde 5 şüpheliye ait ev ve eklentilerde arama yaptı. Aramalarda 5 litre etil alkol, 15 litre sahte içki, 4 adet alkol aroması, 1 adet alkol test kiti, 35 adet boş alkollü içki şişesi, 5 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet ruhsatsız av tüfeği, 39 adet av tüfeği fişeği, 52 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları çerçevesinde 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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