Akdenizli kadınların el emeği ürünleri sergilendi

Mersin Akdeniz Belediyesi Kültür ve Sanat Evleri’nde kursiyer kadınların el emeği ile ortaya çıkardıkları ürünler, kentin en büyük alışveriş merkezlerinden birinde kurulan sergide beğeniye sunuldu.

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Kent merkezinin en işlek noktalarından birinde hizmete açılan ‘Kadın Emeği Diyarını’ oluşturarak kadınların hizmetine sunan Akdeniz Belediyesi, üreten ve katma değer oluşturan kadınlar için hizmetlerine devam ettiği belirtildi. Bir alışveriş merkezinde kurulan ve 2 gün sürecek olan sergide, Akdeniz Belediyesi Kültür ve Sanat Evleri’nde kurs ve eğitim alan yüzlerce kursiyer kadının el emeği ile ürettiklerini ürünler satışa sunuldu. Ürünler arasında renkli kıyafet ve çantalar, biçki, dikiş-nakış ve oyma işleri, el işi ve örme oyuncaklar, takı tasarım ve aksesuar ürünleri yer alırken, kurs öğretmenlerinin gerçekleştirdiği satışlardan elde edilecek olan gelir, kursiyer kadınlara ulaştırılacak.

“Üreten kadınlara destek için buradayız”

Sergi hakkında açıklamalarda bulunan Özgürlük Mahallesi Kültür ve Sanat Evi öğretmenlerinden Gizem Baz, “Akdenizli kadınlarımızın yapmış olduğu el emeği göz nuru ürünlerimizi sergilemek için buradayız. Yüzlerce kursiyerimizin ürettiği binlerce ürün burada sergileniyor. Kadınlarımızın hazırladığı ürünlerin satışını yaparak, hem onlara destek olmak hem de kazanç elde etmelerini sağlamak için buradayız” dedi.

Mezitli'de Viranşehir’de ikamet ettiğini ve sergiyi beğeniyle gezdiğini ifade eden vatandaşlardan Asiye Ersen ise “Akdenizli kursiyer kadınların el emeği göz nuru ürünlerini çok beğendim. Harika ürünler, hepsinin emeğine sağlık. Hepsine teşekkür ediyoruz, iyi ki varlar. Bizler de burada alışveriş yapmayı çok seviyoruz, her gün öğlen arası buradayız. Kadınlarımızı da sonsuz destekliyorum” ifadelerini kullandı.