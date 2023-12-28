Epilepsi hastası genç boş arsada ölü bulundu!

Ankara'nın Akyurt ilçesinde boş arsada bir erkek cesedi bulundu.Abone ol
Yeşiltepe Mahallesi Esnaf Sokak'ta öğlen saatlerinde yoldan geçen vatandaşlar, boş arsada bir şahsın hareketsiz yattığını görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen polis ve sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede 22 yaşlarındaki epilepsi hastası H.İ.A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Savcılık incelemesinin ardından gencin cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.