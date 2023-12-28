OMÜ sanayinin ihtiyaç duyduğu ara elemanları yetiştirecek

Ondokuz Mayıs Üniversitesince (OMÜ) hazırlanan "Bu Gençlik İyi İş Çıkarabilir" (This Youth Can Do A Good Job) projesi kapsamında, sektör temsilcileriyle buluşma programı düzenlendi.

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"Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençler için İşgücü Piyasası Destek Programı Operasyonu (NEET)" kapsamında hazırlanan "Bu Gençlik İyi İş Çıkarabilir" projesiyle meslek lisesi, meslek yüksekokulu ya da fakültelerin uygun bölümlerinden mezun 60 kişinin bölge sanayi kuruluşlarında istihdam edilmelerinin sağlanması hedefleniyor.

Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki mali işbirliği kapsamında geliştirilen projenin toplam bütçesi 333 bin 53 avro. Seksen günlük eğitimi tamamlayanların istihdamını artırmak amacıyla İŞKUR ile birlikte çalışılacak.

Katılımcılar, 5 Ocak'ta başlayacak derslerde "Bilgisayar Destekli Tasarım ve Üretim", "Endüstriyel Otomasyon ve Bakım", "Yenilenebilir Enerji" başlıkları altında eğitim görecek.

OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sevim Alışır, kentte bir otelde düzenlenen programın açılışında yaptığı konuşmada, OMÜ'nün vizyon olarak yüksek öğretimde AR-GE'nin yanı sıra bölgeye hizmet etmeyi en büyük hedef olarak kendisine belirlediğini dile getirdi.

Alışır, "Bu Gençlik İyi İş Çıkarabilir" projesinin amacının, eğitimlerini tamamlamış ancak herhangi bir yerde işe henüz başlayamamış geçleri özellikle fabrikaların beklentileri doğrultusunda yetiştirmek olduğunu aktardı.

Proje Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Cenk Gezegin ise toplantının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, bölge sanayi kuruluşlarında ara eleman ihtiyacının giderilmesi üzerine bir proje hazırladıklarını belirtti.

Sektör temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştirerek ara eleman açığının daha çok hangi alanlarda olduğunu belirlediklerini anlatan Gezegin, "Bu bağlamda üç ana arter belirledik. Bunlar da hem güncel hem de trend olan nitelikli elemanların yetiştirilmesiyle ilgili bölümler. Birincisi yenilenebilir enerji, ikincisi endüstriyel otomasyon, üçüncüsü de bilgisayar destekli tasarım ve imalat konularında. Hem mesleki bilgi ve becerisi hem de tecrübesi artırılmış bu gençlerin proje kapsamının sonrasında istihdam edilebilirliğinin artırılmasına yönelik bir çalışma." dedi.

Eğitimlerin seksen gün, projenin ise bir yıl süreceğini bildiren Gezegin, şunları kaydetti:

"Seksen gün boyunca kursiyerlerimize günlük 10 avro cep harçlığı ödemeleri gerçekleştirilecek, sigortaları da yine proje kapsamında yapılacak. Toplantımızın amacı, bu vermiş olduğumuz eğitimler kapsamında bölgemizdeki özel sektör temsilcilerinin, firmaların bize faaliyetlerimizde ne gibi destekler vereceğiyle ilgili bir görüşme sağlamak. Amacımız üniversite sanayi iş birliğinin artırılması ve projemizin yetişen bu nitelikli elemanların istihdamına yönelik çalışmalarını artırmak."

Programa Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Ünal Kaya, İŞKUR İl Müdürü Gökhan Dürümlü, KOSGEB İl Müdürü Nebahat Livaoğlu, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Selahattin Altunsoy, OMÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yıldıray Topcu, OMÜ Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Çetin Kurnaz, akademisyenler ve iş insanları katıldı.