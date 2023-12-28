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Çalışan emekliye 5 bin TL ikramiyenin yatacağı tarih belli oldu! 29 Aralık'ta ödenecek

Çalışan emekliye 5 bin TL ikramiyenin yatacağı tarih belli oldu! 29 Aralık'ta ödenecek

Çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiyenin ödeneceği tarih belli oldu. Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, milyonlarca çalışan emekliyi ilgilendiren 5 bin liralık ikramiyenin 29 Aralık'ta hesaplara yatacağını duyurdu.

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Milyonlarca çalışan emekliyi ilgilendiren 5 bin liralık ikramiye 29 Aralık 2023 Cuma günü hesaplarda olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan "Çalışan emeklilerimizin 5 bin Türk Lirası tutarındaki ödemeleri 29 Aralık Cuma günü banka hesaplarına yatırılacaktır" mesajını paylaştı.

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