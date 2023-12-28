Çalışan emekliye 5 bin TL ikramiyenin yatacağı tarih belli oldu! 29 Aralık'ta ödenecek
Çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiyenin ödeneceği tarih belli oldu. Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, milyonlarca çalışan emekliyi ilgilendiren 5 bin liralık ikramiyenin 29 Aralık'ta hesaplara yatacağını duyurdu.Abone ol
Milyonlarca çalışan emekliyi ilgilendiren 5 bin liralık ikramiye 29 Aralık 2023 Cuma günü hesaplarda olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan "Çalışan emeklilerimizin 5 bin Türk Lirası tutarındaki ödemeleri 29 Aralık Cuma günü banka hesaplarına yatırılacaktır" mesajını paylaştı.
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Yeni asgari ücret belli oldu! Sosyal medyayı sallayan 2 liranın sırrı çözüldü