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Yeni asgari ücret belli oldu! Sosyal medyayı sallayan 2 liranın sırrı çözüldü

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Yeni asgari ücret belli oldu! Sosyal medyayı sallayan 2 liranın sırrı çözüldü

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren yeni asgari ücretteki "2 lira" sosyal medyada gündem oldu. Peki asgari ücret neden 17.000 TL değil de 17.002 TL olarak açıklandı?

Yeni asgari ücret belli oldu! Sosyal medyayı sallayan 2 liranın sırrı çözüldü

Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücret, yeni yılda geçerli olmak üzere 17 bin 2 lira olarak belirlendi.

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Yeni asgari ücret belli oldu! Sosyal medyayı sallayan 2 liranın sırrı çözüldü

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın yüzde 49'luk artış yapılan asgari ücreti açıklamasının ardından "2 lira" sosyal medyada çok konuşuldu.

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Yeni asgari ücret belli oldu! Sosyal medyayı sallayan 2 liranın sırrı çözüldü

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın aktardığına göre, asgari ücretin küsuratlı belirlenmesinin mantıklı bir sebebi bulunuyor. 

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Yeni asgari ücret belli oldu! Sosyal medyayı sallayan 2 liranın sırrı çözüldü

Hem ücret ödemeleri hem de ücretler üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) yapılan prim ödemeleri günlük asgari ücret üzerinden belirleniyor. Bu nedenle asgari ücret esasında aylık olarak değil, günlük olarak belirleniyor. Günlük tutar 30 ile çarpılarak brüt asgari ücret hesaplanıyor. Günlük asgari ücretin küsuratının kesin sayıyı vermesi için brüt ve net asgari ücret küsuratlı olabiliyor.

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