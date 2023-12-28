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İntihardan 1 hafta sonra yine kan aktı! Kayınpeder gelin tartışması feci bitti: 1 ölü

İntihardan 1 hafta sonra yine kan aktı! Kayınpeder gelin tartışması feci bitti: 1 ölü

ANKARA'nın Altındağ ilçesinde bir şahıs, tartıştığı gelinini silahla vurarak öldürdü. Derya Demir'in emlakçı eşi Yusuf Demir'in geçtiğimiz hafta pompalı tüfekle kendini vurarak intihar ettiği öğrenildi.

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Olay, Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesi'nde sabah saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aynı evde yaşayan S.D. ile gelini Derya Demir bilinmeyen bir sebeple tartıştı. Tartışma büyüyerek yerini kavgaya bıraktı. S.D., yanında bulunan silahla gelini Derya Demir'i başından ve sırtından vurdu. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Derya Demir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Demir'in cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürülürken, kayınpeder S.D. gözaltına alındı.

Derya Demir'in emlakçı eşi Yusuf Demir'in geçtiğimiz hafta pompalı tüfekle kendini vurarak intihar ettiği ve S.D.'nin 14 suç kaydı olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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