İki kez güzellik kraliçesi seçilen Alondra Mercado Campos tutuklandı

Geçmişte iki kere güzellik kraliçesi seçilen Alondra Mercado Campos'un evinde çok sayıda silah ve mühimmat bulundu. Gözaltına alınan ünlü isim, silah kaçakçılığı suçlamasından tutuklandı.

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Miss Bolivya Mundo 2020 ve Miss Charm Bolivya 2023 seçilen 22 yaşındaki Alondra Mercado Campos, evinde silah ve mühimmat bulundurması sonucu tutukladı. Ünlü model, Beni'deki Trinidad Kadınlar Hapishanesi'ne götürüldü.

Yerel haberlere göre genç kadının evinde çok sayıda silah ve yüklü miktarda AK-47 mühimmat bulundu. Campos, mahkemeye çıkana kadar 30 gün boyunca tutuklu kalacak.

Öte yandan savcılar, modelin arabasında yaptığı aramalar sonucu adli tıp testlerinin de uyuşturucu suçlamalarına kanıt sağlayabileceğini belirtiyor.

Öte yandan modelin ismi açıklanmayan erkek arkadaşının da kontrollü madde ticareti yapmaktan soruşturuluyordu ve şu anda kaçak olduğu açıklandı.

Not: Fotoğraflar kendisine ait Instagram hesabından alınmıştır.