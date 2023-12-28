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Altının kilogramı yükseldi! En çok işlem gerçekleştiren kurumlar belli oldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Altının kilogramı yükseldi! En çok işlem gerçekleştiren kurumlar belli oldu

 Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 30 bin liraya yükseldi.

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Altın piyasasında en düşük 1 milyon 973 bin lira, en yüksek 2 milyon 30 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda 2 milyon 30 bin lira oldu. 

KMKTP'de, altında toplam işlem hacmi 987 milyon 423 bin 856,78 lira, işlem miktarı ise 498,94 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 1 milyar 1 milyon 398 bin 788,70 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar, Garanti BBVA, Say Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler ile Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

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