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Fırın ustası ile çırak birbirine girdi kurşunlar havada uçuştu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Fırın ustası ile çırak birbirine girdi kurşunlar havada uçuştu

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde fırında ustası ile kavga eden çırak, 2 arkadaşını çağırarak tabancayla ateş açtı. Kurşunların hedefi olan usta yaralanırken çırak ve yanında bulunan 2 arkadaşı kaçtı.

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Olay, Gebze ilçesi Gaziler Mahallesi Issıkgöl Caddesi üzerinde bulunan ekmek fırınında meydana geldi. İddiaya göre, usta ile çırak arasında henüz bilinmeyen sebeple tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi ile iki taraf birbirine girdi. Bunun üzerine sinirlen çırak, fırından çıktı. Bir süre sonra çırak elinde tabancayla 2 arkadaşıyla birlikte dönerek ustasına ateş etmeye başladı.

Kurşunların isabet ettiği usta kanlar içinde yere yığılırken, çırak ve yanında bulunan 2 arkadaşı kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansa hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

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