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Merkez Bankası rezervlerinde yeni rekor

Merkez Bankası rezervlerinde yeni rekor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) rezervleri, 145,5 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

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TCMB'nin rezervlerinde yeni rekor kırıldı.

22 Aralık haftasında brüt döviz rezervi 95,3 milyar dolardan 97,5 milyar dolara yükselirken, altın rezervi 47,1 milyar dolardan 47,9 milyar dolara yükseldi.

Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervi 142,5 milyar dolardan 145,5 milyar dolara yükselerek tüm zamanların en yükseğini gördü.

Toplam rezervlerde mayıs sonundan 22 Aralık ile biten haftaya kadar geçen sürede artış 46 milyar 995 milyon doları buldu. Söz konusu  dönemde rezerv yükselişi yüzde 47,7'ye karşılık geldi.

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