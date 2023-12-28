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445 polis FETÖ nedeniyle açığa alındı! İçişleri Bakanı Yerlikaya açıkladı

445 polis FETÖ nedeniyle açığa alındı! İçişleri Bakanı Yerlikaya açıkladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dijital metaryallerin geriye doğru taranması sonucu FETÖ ile irtibat ve iltisakı bulunan 445 aktif emniyet mensubunun açığa alındığını duyurdu.

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Türkiye'nin tüm terör örgütleri ile zorlu mücadelesi sürüyor. Milli iradeye kasteden FETÖ de o örgütlerin başında geliyor. Bu mücadelede emniyette yuvalanan FETÖ yapılanmalarını deşifre etmek ve temizlemek en önemli adımlardan biri.

445 emniyet mensubu açığa alındı

Bu kapsamda İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, aktif görevde olan ve FETÖ ile ilişkisi tespit edilen 445 emniyet mensubunun açığa alındığını duyurdu.

"Mücadelemizi durmadan sürdüreceğiz"

Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığımızın dijital materyaller üzerinde yaptığı geriye dönük çalışmalar kapsamında; FETÖ ile irtibat ve iltisaklı olduğu tespit edilen 445 aktif emniyet mensubu açığa alındı. Bu şahıslar hakkında idari soruşturma açıldı.

Terör örgütleri ve iş birlikçileriyle mücadelemizi durmadan, duraksamadan sürdürmeye devam edeceğiz.

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