BIST 7.396
DOLAR 29,45
EURO 32,78
ALTIN 1.970,49
HABER /  GÜNCEL

Ankara'da mahalle bekçisi karısını öldürüp aynı silahla intihar etti

Ankara'da mahalle bekçisi karısını öldürüp aynı silahla intihar etti

ANKARA'nın Sincan ilçesinde bir bekçi, eşini öldürdükten sonra aynı silahla kendini vurarak intihar etti.

Abone ol

Ankara'nın Sincan ilçesi Saraycık TOKİ'de meydana gelen olayda 4 yıllık evli ve 1 çocuk babası olan çarşı ve mahalle bekçisi Orkun Oruç ile eşi Ayşe Oruç arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı.

Yaşanan tartışma sonucunda Orkun Oruç, eşini tabanca ile vurup öldürdükten sonra aynı silahla kendi hayatına son verdi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptıkları incelemenin ardından çiftin cenazeleri Keçiören Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul'daki o dere yine köpürdü! Pis koku da var!
İstanbul'daki o dere yine köpürdü! Pis koku da var!
Trakya Kariyer Fuarı 40 bine yakın öğrenciyi ağırladı
Trakya Kariyer Fuarı 40 bine yakın öğrenciyi ağırladı
Tuna Nehri'nde gemi mayına çarptı! 4 Türk denizcinin sağlık durumuyla ilgili açıklama
Tuna Nehri'nde gemi mayına çarptı! 4 Türk denizcinin sağlık durumuyla ilgili açıklama
Altının kilogramı yükseldi! En çok işlem gerçekleştiren kurumlar belli oldu
Altının kilogramı yükseldi! En çok işlem gerçekleştiren kurumlar belli oldu
7 yeni Organize Sanayi Bölgesi kuruldu!
7 yeni Organize Sanayi Bölgesi kuruldu!
Fırın ustası ile çırak birbirine girdi kurşunlar havada uçuştu
Fırın ustası ile çırak birbirine girdi kurşunlar havada uçuştu
Potanın şampiyonu Kuşadası Belediyespor
Potanın şampiyonu Kuşadası Belediyespor
Teknopark İstanbul, Care4RARE programı ile nadir hastalıklara yönelik dijital çözümleri destekliyor
Teknopark İstanbul, Care4RARE programı ile nadir hastalıklara yönelik dijital çözümleri destekliyor
İntihardan 1 hafta sonra yine kan aktı! Kayınpeder gelin tartışması feci bitti: 1 ölü
İntihardan 1 hafta sonra yine kan aktı! Kayınpeder gelin tartışması feci bitti: 1 ölü
Mavi bültenle aranan DEAŞ şüphelisi Kırıkkale'de yakalandı
Mavi bültenle aranan DEAŞ şüphelisi Kırıkkale'de yakalandı
İki kez güzellik kraliçesi seçilen Alondra Mercado Campos tutuklandı
İki kez güzellik kraliçesi seçilen Alondra Mercado Campos tutuklandı
Taksiciyi öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası!
Taksiciyi öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası!