İstanbul’da düzensiz göçmen operasyonu: 105 kişi yakalandı

Beyoğlu ve Fatih’te gerçekleştirilen operasyonda toplam 105 düzensiz göçmen yakalanırken, göçmenlere şok evi kiraladığı için gözaltına alınan 5 ev sahibine ayrıca toplam 212 bin 380 lira para cezası uygulandı.

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Kaçak göçmenlere ve göçmen kaçakçılarına geçit yok. Yurt genelinde gerçekleştirilen operasyonlarla, göçmenlerle mücadelede önemli bir yol katedildi. Son olarak ekipler İstanbul'da harekete geçti.

2 ilçede denetim yapıldı

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, 27 Aralık’ta akşam saatlerinde Beyoğlu’nda ve Fatih’te düzensiz göçmen denetimi gerçekleştirdi.

Yabancı uyruklu kişilere yönelik gerçekleştirilen denetimde kimlik ve yol seyahat izni gibi belgeler kontrol edildi.

68 göçmen yakalandı

Şüpheli görülen 2 bin 708 yabancı uyruklu şahıs sorgulanırken, belgeleri eksik olan, Türkiye'ye kaçak yollarla girdiği tespit edilen ya da oturma izni bulunmayan 68 düzensiz göçmen yakalandı.

Öte yandan polis ekipleri, illegal yollardan Avrupa'ya gitmeye hazırlanan düzensiz göçmenlerin Gaziosmanpaşa'daki bazı adreste kötü şartlarda kaldığını da belirledi.

9 adrese eş zamanlı baskın

Bunun üzerine 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 37 düzensiz göçmen yakalanırken evlerin sahibi 5 şüpheli de gözaltına alınırken, 9 ev de mühürlendi.

Denetim ve operasyon çerçevesinde yakalanan toplam 105 düzensiz göçmen emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

212 bin 380 TL ceza kesildi

Evlerini "şok evi" haline getirdiği ve düzensiz göçmenlere kiraladığı tespit edilen 5 şüpheliye 212 bin 380 lira para cezası uygulanırken, ev sahipleri hakkında ayrıca “Bir yabancıyı ülkeye sokmak veya ülkede kalmasına imkan sağlamak” suçundan adli işlem başlatıldı.