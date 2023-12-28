Türkiye, 2024'e de hızlı başlıyor! Peş peşe ziyaretler

2023'ü yoğun diplomasiyle geçiren Türkiye, 2024'e de hızlı başlıyor. Yılın ilk haftasında Türkiye'ye peş peşe gerçekleşecek lider ziyaretleriyle Türkiye ve bölgenin geleceği şekillenecek.

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2023 yılını Rusya-Ukrayna savaşı ve İsrail-Hamas savaşını durdurma, bölgedeki huzur ve refah düzeyini arttırma yolunda yoğun diplomasiyle geçiren Türkiye, 2024 yılına da yoğun gündem ile başlıyor. Yeni yılın hemen başında Türkiye'ye gerçekleşecek önemli ziyaretler ile Türkiye'nin ve bölgenin geleceğine ilişkin önemli kararlar alınacak.

Putin Türkiye'ye gelecek

Türkiye'ye 2024'ün en önemli ziyaretlerinden birini yılın ilk günlerinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gerçekleştirmesi bekleniyor. Ukrayna savaşı nedeniyle bir süredir ülkesinden ayrılmayan Putin, 2024'ün ilk ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştirerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşecek.

Ele alınacak gündemler

Putin'in Türkiye'ye gerçekleştireceği ziyarette liderlerin gündemi yoğun olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Putin'in görüşmesinde en önemli gündem maddelerinden biri şüphesiz ki Trakya'da kurulması planlanan doğalgaz merkezi olacak. Konuya ilişkin dün açıklama yapan Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Türkiye'de doğal gaz merkezi kurulmasına yönelik projede yol haritasının yakın zamanda onaylanacağını belirterek, 'Projenin 2024'te hayata geçeceğini umuyoruz.' açıklamasında bulunmuştu.

Liderlerin yılın ilk günlerinde gerçekleştireceği görüşmede masadaki diğer konular ise Rusya-Ukrayna savaşı, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının durdurulması, Akkuyu Nükleer Santrali'nin inşaası ve iki ülke arasındaki ticaretin geliştirilmesi olacağı ön görülüyor.

İbrahim Reisi 4 Ocak'ta Türkiye'ye geliyor

2024'ün ilk haftasında Türkiye'ye gelecek diğer bir önemli isim ise İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi olacak. İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı Bakıri, Reisi'nin ocak ayının ilk haftasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'yi ziyaret edeceğini belirtti. Reisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'ne başkanlık edecek.

Liderlerin görüşmesinde bölgesel ve küresel olaylar ele alınacak. İki liderin en önemli gündem maddelerinden biri İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği katliam olarak öne çıkacak. İsrail'in Gazze'deki saldırılarının durdurulması, ateşkesin sağlanması, bölgedeki insani durumun iyileştirilmesi ve esir takasının devamı için atılabilecek adımlar masada olurken, İsrail'e yönelik küresel baskının arttırılması ve Binyamin Netanyahu hükümetinin savaş suçlusu olarak Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanması önemli gündem maddelerini oluşturacak.

İkili görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Reisi'ye terör örgütü PKK'nın saldırıları ve Türkiye'nin endişe ve hassasiyetlerini tekrar olarak iletecek.