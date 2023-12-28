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İsrail'den Hamas'a yeni teklif: İki aşamalı plan Katar'a iletildi

İsrail'den Hamas'a yeni teklif: İki aşamalı plan Katar'a iletildi

İsrail'in Kanal 13 televizyonu, Tel Aviv yönetiminin Katar'a ABD aracılığıyla ilettiği yeni teklifi açıkladı. Teklifte ilk adım İsrail işgal güçlerinin Gazze'nin yoğun nüfuslu bölgelerinden çekilmesi yer alıyor.

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Gazze savaşı 83. gününe girerken, İsrail Katar'a yeni bir teklif götürdü.

İsrail'in Kanal 13 televizyonu, Tel Aviv yönetiminin Katar'a ABD aracılığıyla ilettiği yeni teklifi açıkladı. Bu teklif Mısır'ın üç aşamalı barış ve rehine takası anlaşmasının Hamas tarafından net bir dille reddedilmesinin ardından geldi.

İki aşamalı adım

Katar'a iletilen yeni teklifte ilk adım İsrail işgal güçlerinin Gazze'nin yoğun nüfuslu bölgelerinden çekilmesi ve Gazze Şeridi'ne daha fazla yardım girişine izin verilmesi de  yer alıyor.

Teklifteki ikinci adım ise, İsrail Katar ve ABD'nin arabuluculuğunda çekilmeyi müzakere ederken Hamas'ın kadın askerlerin de dahil olduğu İsrailli kadın rehineleri serbest bırakması ve rehine cenazelerini teslim etmesi.

Hamas reddetti

Hamas'ın rehine takası gerçekleşirken bir ateşkes çağrısı yapmayan söz konusu teklifi reddettiği biliniyor.

Gazze Şeridi'ni 2007 yılından bu yana yöneten Hamas ile İsrail arasında şimdiye kadar bir haftalık geçici bir ateşkes hayata geçti. Kasım ayı sonundaki ateşkeste Hamas aralarında yabancıların da bulunduğu 100'den fazla rehineyi serbest bıraktı, buna karşılık İsrail hapishanelerinde tutulan 240 kadın ve çocuk Filistinli mahkum özgürlüğüne kavuştu.

İsrail'in ana müttefiki ABD, şimdiye kadar kalıcı ateşkes tekliflerine onay vermiş değil.

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