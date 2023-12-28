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Hakan Çalhanoğlu, Jorge Jesus'un ekibi Al Hilal'in astronomik teklifini reddetti

Hakan Çalhanoğlu, Jorge Jesus'un ekibi Al Hilal'in astronomik teklifini reddetti

Inter forması giyen milli takımın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, Suudi Arabistan takımı Al Hilal'den gelen 4 yıl için yılda 18 milyonluk teklifi kabul etmedi.

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2023-2024 sezonunun yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı yıldız futbolcularla tüm dünyada dikkatleri üzerine çeken Suudi Arabistan ekipleri, kadrolarını daha da güçlendirmek adına çalışmalarını sürdürüyor.

Suudi Arabistan Pro Lig'de geride kalan 18 hafta sonunda topladığı 50 puanla en yakın rakibi Al Nassr'ın 7 puan önünde liderlik koltuğunda oturan eski Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus'un görev yaptığı Al Hilal ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.,

Hakan, teklif geri çevirdi

İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Jorge Jesus'un yönetimindeki Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, Hakan Çalhanoğlu'na talip oldu.

Al Hilal'in Hakan Çalhanoğlu'na yıllık 18 milyon eurodan 4 senelik bir sözleşme sunduğu aktarıldı.

Haberde, milli oyuncunun Inter'de oynamaktan mutlu olduğu ve Inter'de kazandığı paranın 3 katını kazanabileceği bu teklifi reddettiği ifade edildi.

Inter formasını 116 kez giydi

2021-2022 yaz transfer döneminde Milan'dan ayrılan ve bedelsiz bir şekilde ezeli rakip Inter'e transfer olan milli futbolcu, İtalyan ekibinde gösterdiği performansla büyük beğeni topluyor.

29 yaşındaki orta saha oyuncusu, Inter formasıyla 116 resmi maça çıktı. Hakan Çalhanoğlu, bu karşılaşmalarda 20 gol ve 24 asistle mücadele etti.

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