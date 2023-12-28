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Edin Dzeko'dan, Icardi sorusuna cevap!

Edin Dzeko'dan, Icardi sorusuna cevap!

Fenerbahçe'nin takım kaptanı Edin Dzeko, Galatasaray ile oynayacakları Süper Kupa maçı öncesi konuştu. Tecrübeli golcü, Mauro Icardi ile yaşadıkları gerginliğin saha içinde kaldığını söyledi.

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Fenerbahçe Kaptanı Edin Dzeko, yarın Galatasaray ile yapacakları Turkcell Süper Kupa maçını kazanarak 2023'ü kupayla kapatmak istediklerini söyledi.

Al-Awwal Park gerçekleştirilen toplantıda açıklamada bulunan Bosna Hersekli yıldız, "Burada olmak bana iyi hissettiriyor. Süper Kupa maçına takım olarak hazır olduğumuzu düşünüyorum. Buraya geçen sene Inter ile geldim ve Milan'a karşı kupa kaldırdım. Umarım yarın bir kupa daha kaldırabilirim. İki iyi ve güçlü takımın mücadelesi olacak. Umarım Kadıköy'de gösterdiğimiz futboldan daha iyisini yarın ortaya koyacağız." diye konuştu.

"Galatasaray'a saygı duyuyoruz"

Dzeko, iki iyi takımın mücadele edeceğini dile getirerek, "Çok uzun bir kariyere sahibim. Birçok kupa kazandım. Aynı zamanda bir çok önemli finali de kaybettim. Bu futbolun parçası. Yarın kupayı kazanma şansımız var. Umarım kaptan olarak Fenerbahçe ile ilk kupamı kazanırım. Bu benim için harika bir his olur. Bana göre altı aydır iyi bir performans sergiliyoruz. Umarım 2023 yılını kupayla taçlandırırız. Takım olarak hazırız ve bizi neyin beklediğini, saha içinde yapmamız gerekenleri biliyoruz. Rakibimiz Galatasaray'a saygı duyuyoruz ama maça iyi hazırlandık. İyi bir durumdayız. En iyimizi ortaya koyacağız ve umarım kupayı taraftarlarımıza kavuşturacağız." ifadelerini kullandı.

Maç için ekstra motivasyona ihtiyaç duymadıklarını vurgulayan 37 yaşındaki yıldız golcü, "Bizler için en büyük motivasyon kupa. Bu motivasyonla sahada olacağız. En büyük arzumuz o kupayı kaldırabilmek." dedi.

Edin Dzeko, Süper Lig'deki derbide gerginlik yaşadığı Mauro Icardi ile arkadaşlığının devam ettiğini söyledi.

Tecrübeli futbolcuya Galatasaraylı Mauro Icardi ile Süper Lig'deki derbide yaşadığı gerginlik üzerinden soru yöneltildi. Sadece Süper Kupa ile ilgili soruların kabul edildiği belirtilerek sorunun çevirisi yapılmadı. Icardi ile ilgili sorunun neden çevrilmediğini soran Dzeko, çevirinin yapılmasını istedi.

"Sahada olan sahada kalır"

Dzeko, Icardi ile arkadaş olduğunu belirterek, "Bana göre sahada olan şeyler sahada kalmalı. Mauro'yu İtalya'dan tanıyorum. İnsanlar maalesef aramızda bir problem varmış gibi yansıtmaya çalışıyor ama böyle bir şey söz konusu değil. Maç içinde çok fazla duygu vardır. Bu duygularla hareket ederiz. Bu olaylar da futbolun bir parçası. Çünkü her futbolcu kazanmak ister. Sahada olan sahada kalır ve arkadaşlığımız da aynen devam eder." değerlendirmesinde bulundu.

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