Altay Bayındır'a şans doğdu! 4 ay sonra ilk maçına çıkabilir

Manchester United'da Andre Onana'nın Afrika Uluslar Kupası için milli takıma çağrılmasının ardından gözleri Altay Bayındır'a döndü. Onana'nın yokluğunda Ada devinde kaleyi Altay'ın koruması bekleniyor.

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Eylül başında Premier Lig devi Manchester United'a transfer olan Altay Bayındır, ada deviyle yaklaşık 4 ay sonra ilk maçına çıkabilir.

Andre Onana'nın Afrika Uluslar Kupası için Kamerun Milli Takımı'na davet edilmesinin ardından milli kalecinin en az 3 maçta kaleyi koruması bekleniyor.

PERFORMANSINA GÖRE MAÇ SAYISI ARTABİLİR

Kamerun'un turnuvadaki gidişatı ve Altay'ın şans bulduğu maçlardaki performansına göre ise bu sayı artış gösterebilir.

Manchester United bu süreçte F.A. Cup ve Premier Lig'de toplam 5 maç oynayacak.

F.A. Cup 3. turunda Erik ten Hag'ın ekibi Wigan Athletic'le kozlarını paylaşacak.

Bu karşılaşmanın ardından sahasında Tottenham'ı konuk edecek Manchester United, şubat ayının ilk gününde de Wolverhampton'a karşı galibiyet arayacak.