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Terörist Abdi'den uluslararası topluma skandal çağrı!

Terörist Abdi'den uluslararası topluma skandal çağrı!

Terör örgütü YPG/PKK elebaşlarından Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin skandal bir çağrıda bulundu. Uluslararası topluma seslenen Abdi, "Uluslararası toplumu Türkiye'ye müdahaleye çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.

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Terör örgütü PKK’nın, Irak’ın kuzeyinde Pençe Kilit Operasyonu bölgesindeki üs noktalarımıza sızma girişiminde yaşanan çatışmada 12 askerimizin şehit olması, sonrası bölgeye yoğun bombardıman başladı. 

Güvenlik güçleri, havadan ve karadan terör unsurlarını abluka altına aldı. Terör örgütü PKK'ya ait mağaralar ve kaçış yollarına bombalar yağdırıldı.

Abdi Batı'ya yalvardı

Terör örgütü YPG/PKK elebaşlarından Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin, TSK'nın bombalamalarından rahatsız olarak Batıya adeta yalvardı. Sosyal medya hesabından çağrıda bulunan Abdi, 'Uluslararası toplumu Türkiye'ye müdahale etmeye' çağırdı.

"Yeni bir imha politikasının benimsendiğine işaret ediyor"

Türkiye'nin terör örgütü PKK'ya yaptığı sınır ötesi harekatların ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Abdi, “Türk saldırganlığı bugün Kuzey ve Doğu Suriye'deki altyapı ve sivil tesislerin hedef alınmasının genişletilmesiyle tehlikeli bir hal aldı. Sivillerin büyük kayıplara uğramasına neden olan bu tırmanış, yeni bir imha politikasının benimsendiğine işaret ediyor” ifadelerini kullandı.

"Uluslararası toplumu Türkiye'ye müdahale etmeye çağırıyoruz"

“Türkiye'yi kendi iç sorunlarına odaklanmaya ve bunları sınırları içinde çözmeye çağırıyoruz” diyen Mazlum Abdi açıklamasının devamında uluslararası topluma da skandal bir çağrıda bulundu. 

Abdi, “Halkımızın haklarını ve güvenliğini savunma taahhüdüyle, uluslararası toplumu Türkiye'yi caydırmak ve bölgede istikrarı korumak için müdahale etmeye çağırıyoruz." dedi.

"Sessizlik endişe verici"

Terörist Abdi, "Uluslararası toplumun ve insan hakları örgütlerinin sessizliği endişe verici bir sinyaldir. Durumun ağırlaşmasını ve büyük bir savaşın çıkmasını önlemek için Küresel Koalisyon ile anlaşmalara güveniyoruz” ifadelerini kullandı.

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