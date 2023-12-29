BIST 7.396
DOLAR 29,50
EURO 32,65
ALTIN 1.958,87
HABER /  GÜNCEL

Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak'tan Galata Köprüsü'ndeki tarihi yürüyüş için çağrı

Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak'tan Galata Köprüsü'ndeki tarihi yürüyüş için çağrı

Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak ile eşi Esra Albayrak, sınır ötesinde görev yaparken şehit düşen Kahraman Mehmetçiklerimiz ile İsrail'in insanlık dışı soykırımına maruz kalan Filistinliler için önemli bir çağrıda bulundu.

Abone ol

Berat Albayrak ve Esra Albayrak, zulme karşı dik duruşu tüm dünyaya göstermek için herkesi yeni yılın ilk gününde gerçekleştirilecek olan Galata Köprüsü'ndeki tarihi yürüyüşe davet etti.

Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak ile eşi Esra Albayrak Türkiye Gençlik Vakfı'nın sosyal medya hesabından Kahraman Mehmetçiklerimiz ile Gazze için önemli bir çağrıda bulundu. Berat Albayrak, "Yeni yılın ilk sabahı saat 08.30'da Mehmetçiklerimizin ve Gazze'deki şehitlerimizin acısını paylaşmak ve bu zulme karşı dik duruşumuzu tüm dünyaya göstermek için hepinizi Galata Köprüsü'ne davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Berat Albayrak, "Sevgili gençler, kıymetli aileler bir yanda vatan müdaafası için sınır ötesinde mücadele ederken şehit düşen Mehmetçiklerimizin acısının hüznünü yaşıyoruz. Diğer yanda yaklaşık 3 aydır insanlık tarihinde benzerine az rastlanan bir soykırımı adeta canlı yayın ekranlarında takip ediyoruz." dedi.

"Zulüm karşısında herkesi küresel sistemi sorgulamaya davet ediyoruz"

Esra Albayrak, "Biz çocukları sistematik biçimde öldüren bir rejime teslim olmayı reddediyoruz. Hiçbir saçma ideoloji bu korkunç soykırımı aklayamaz. Dünyanın tek bir ülkeye teslim olmaması gerektiğini her platformda haykırıyoruz. Tam da bugün yaşanan zulüm karşısında herkesi küresel sistemi sorgulamaya davet ediyoruz. İşlenen savaş suçları sebebiyle Netanyahu ve hükümetinin yargılanmasını ve vicdanlardaki mahkumiyetin uluslararası ceza mahkemelerinde de karşılığını bulmasını istiyoruz" sözlerine yer verdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe Beko, deplasmanda Anadolu Efes'i mağlup etti
Fenerbahçe Beko, deplasmanda Anadolu Efes'i mağlup etti
Terörist Abdi'den uluslararası topluma skandal çağrı!
Terörist Abdi'den uluslararası topluma skandal çağrı!
İsrail'den Rum koridoruna ön onay çıktı
İsrail'den Rum koridoruna ön onay çıktı
Terör örgütü PKK/YPG ile ABD'den "Lobicilik" anlaşması!
Terör örgütü PKK/YPG ile ABD'den "Lobicilik" anlaşması!
Okan Buruk, İsmail Kartal'a cevap verdi!
Okan Buruk, İsmail Kartal'a cevap verdi!
Yargıtay Başkanı: Kararlarınızın kesin olması sizleri keyfiliğe yöneltmesin
Yargıtay Başkanı: Kararlarınızın kesin olması sizleri keyfiliğe yöneltmesin
Edin Dzeko'dan, Icardi sorusuna cevap!
Edin Dzeko'dan, Icardi sorusuna cevap!
İsmail Kartal'dan Süper Kupa öncesi Fred itirafı!
İsmail Kartal'dan Süper Kupa öncesi Fred itirafı!
BM: Gazze Şeridi nüfusunun yüzde 40'ı açlık riskiyle karşı karşıya
BM: Gazze Şeridi nüfusunun yüzde 40'ı açlık riskiyle karşı karşıya
Meteoroloji duyurdu! Yılbaşında kar yağışı beklenmiyor
Meteoroloji duyurdu! Yılbaşında kar yağışı beklenmiyor
Bakan Özhaseki'den önemli açıklamalar: Deprem konutlarını hızla bitireceğiz
Bakan Özhaseki'den önemli açıklamalar: Deprem konutlarını hızla bitireceğiz
Ersin Tatar: KKTC, Türk dünyasının Akdeniz'deki kalesi olmalı
Ersin Tatar: KKTC, Türk dünyasının Akdeniz'deki kalesi olmalı