Uzman Çavuş dehşet saçtı! Ormanlık alana götürüp kurşun yağdırdı

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde Jandarma Uzman Çavuş Muhammet D. (32), birlikte yaşadığı Yeliz Yolcuoğlu'nu (40) evinin yakınındaki ormana götürüp, tabancayla 10 el ateş ederek öldürdü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp durumu bildiren Muhammet D., 2 tabancasıyla birlikte gözaltına alındı.

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Zonguldak’ta bir uzman çavuş, ormanlık alanda dini nikahlı eşini silahla vurarak öldürdü. Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Çaycuma ilçesine bağlı Perşembe beldesi Muharremşah köyünde meydana geldi. Nevşehir’de görevli Jandarma Uzman Çavuş Muhammet D. (32), dini nikahlı eşi Yeliz Yolcuoğlu (40) ile henüz bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı.

Ormanlık alanda 10 kurşun sıktı

Yaşadıkları evin 150 metre uzağındaki ormanlık alanda yaşanan tartışmada Muhammet D., belinden çıkardığı tabancasıyla eşine kurşun yağdırdı.

Olay yerinde hayatını kaybeden bir çocuk annesi Yeliz Yolcuoğlu'nun cenazesi, otopsi yapılmak üzere Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Muhammet D. ise olaydan sonra 112'yi arayarak cinayeti ihbar etti. Zanlının jandarmadaki sorgusu sürüyor.