Erdoğan'la asgari ücret pazarlığında ne oldu? 1.5 saat baş başa görüşmede Erdoğan ne dedi?

Asgari ücret görüşmeleri AK Parti Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla yapılan pazarlıklar sonrası 17 bin 2 liralık anlaşmayla sona erdi. Türk-İş ve TİSK Başkanları'nın Erdoğan'la 1.5 saat baş başa görüştüklerini belirten Ramazan Ağar, işveren temsilcilerinin 16 bin 300 lira, işçi temsilcilerinin ise 18 bin lirada direttiğini, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 17 bin lira olmasını istemesi üzerine İşverenin gönülsüzce kabul ettiğini söyledi.

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Türk İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, asgari ücret tespit komisyonunda neler yaşandığını anlattı. Çalışma Bakanı, Türk İş Temsilcisi Ergün Atalay ve TİSK Başkanının, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la yaklaşık 1.5 saat görüştüğünü, kendilerinin daha sonra dahil olduğunu söyleyen Ağar, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda işveren temsilcilerinin 16 bin 300 lira, işçi temsilcilerinin ise 18 bin lirada direttiğini, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 17 bin lira olmasını istemesi üzerine İşverenin gönülsüzce kabul ettiğini söyledi. Sözcü’den Saygı Öztürk’e konuşan Ramazan Ağar’ın açıklamaları şöyle:

Sohbet sırasında hangi rakamlar konuşuldu?

- Biz rakam vermedik. Çünkü rakam söylediğimiz zaman o rakamın altına düşme şansımız yok. Son günlere geldiğinde önce 14 bin 500, sonra 15 bin, 15 bin 500 rakamları telaffuz edildi. Bu rakamlar sohbet sırasında geçti. 500 doların 14.500 bin lira yaptığı söylendi. Ayrıca işveren, yapılacak desteğin bir hatta iki bin lira olmasını önerdi. Sonuçta bu işveren desteği 700 lira olarak belirlendi.

Erdoğan'la 1.5 saatlik baş başa görüşme

- Çalışma Bakanı, Türk İş Temsilcisi Ergün Atalay ve TİSK Başkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la yaklaşık 1.5 saat görüştü. Daha sonra Çalışma Genel Müdürü, ben ve TİSK Genel Sekreteri de toplantıya dahil olduk.

İşveren 16 bin 500 lirada direndi...

Görüşmeler devam ederken, işveren kesimi ücretin 16 bin 500 liraya çıkarılmasını son fiyat önerileri olarak belirtti. Cumhurbaşkanı da bunun 17 bin liraya yükseltilmesini istedi. Nihayet onlar 17 bin liraya ‘Evet’ dedi.

Erdoğan 17 bin deyince...

Biz ücretin en az 18 bin lira olması yönünde karar almıştık. 18 bin lira dedik ama işveren temsilcileri bunun üzerine çıkamayacaklarını söyledi. Kabul edilmemesi halinde şerh koyacağımızı da söyledik. Cumhurbaşkanının araya girmesiyle işveren de miktarın 17 bin lira olmasına gönülsüz de olsa ‘evet’ dedi.

Erdoğan devreye girmese alamazdık...

Genel başkanımız Ergün Atalay’ın 18 bin liradan az olmaması için diretmesi, işverenin 16 bin 300’de kaldığı bir ortamda, Cumhurbaşkanı devreye girmese belki 700 liralık zammı almamız mümkün olmayabilirdi. Ergün Atalay, 18 bin liradan az asgari ücreti kabul etmeyeceğimizi, muhalefet şerhi koyacağımızı, 18 binden az olması halinde imza atmayacağımızı biz de söyledik. İşveren de kendine göre hesap yapıyor. Burada cumhurbaşkanıyla görüşme imkânı olmasaydı belki de bu 17 bin lira da olmayabilirdi.”