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Afyonkarahisar'da ev sahibini öldürüp intihar etti

Afyonkarahisar'da ev sahibini öldürüp intihar etti

AFYONKARAHİSAR'da bir kişi, tartıştığı ev sahibini silahla öldürdükten sonra intihar etti.

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Olay, Dinar ilçesine bağlı Tatarlı beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Taner C. ile ev sahibi Yüksel K. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Taner C., ev sahibi Yüksel K.'ya silahla ateş açtı.

Ardından kendi evine giden genç, aynı silahla kafasına ateş ederek intihar etti. Olayın ardından çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipleri yaptıkları incelemede ev sahibi ve kiracının öldüğünü belirlendi.

Yapılan incelemelerin ardından şansların cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Gönül ilişkisi yaşadığını oğluna söyledi

Evde bulunan T.C'nin annesi S.C'nin (55) ilk ifadesinde ev sahibi Y.K. ile gönül ilişkisi yaşadıklarını söylediği, durumu öğrenen oğlunun Y.K'yi silahla başından vurup intihar ettiğini öne sürdüğü öğrenildi. Olayın ardından savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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