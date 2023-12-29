Özgür Demirtaş, Cem Küçük'ün asgari ücret hesabını bozdu! 'Cem bey o olaya öyle bakılmaz'

Asgari ücret 17 bin 2 lira olarak açıklandı. Yeni asgari ücret güncel kur üzerinden 578 dolara denk gelirken gazeteci Cem Küçük, "Cumhuriyet tarihinin en yüksek asgari ücreti" dedi. Finans uzmanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, yaşanan dolar enflasyonuna dikkat çekerek, "Rekor Asgari Ücret" iddiasına karşı çıktı.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın 2024 yılında geçerli olacak asgari ücreti 17 bin 2 lira olarak açıklanmasının ardından muhalefet kanadından tepkiler gecikmezken, hükümete yakın isimler açıklanan rakamın bir 'rekor' olduğunu dillendirmeye başladı. Gazeteci Cem Küçük, dolar üzerinden son açıklanan asgari ücretin cumhuriyet tarihinin rekoru olduğunu savundu. Finans Uzmanı Özgür Demirtaş ise " 'Cem bey o olaya öyle bakılmaz" diyerek asgari ücret hesaplaması yaptı. İşte asgari ücret hesabı...

Cumhuriyet tarihinin en yükseği...

Cem Küçük sosyal medya hesabı üzerinden dolar kuru üzerinden asgari ücret hesaplaması yaptı. "Asgari ücretin dolar bazında 578 dolar oldu. Cumhuriyet tarihinin en yükseği." diyen Cem Küçük, "Şu an dolar 29-30 TL seviyesinde. Euro 30 TL seviyelerinde. 2002'de asgari ücretin dolar bazındaki karşılığı 126 dolardı." deyip şunları yazdı:

Asgari ücretle herkes ürününe zam yapacak

"AK Parti'nin 2004-2005-2006 yıllarında 280-290 dolar seviyesindeydi ki AK Parti'nin en iyi dönemiydi 2010'a kadar olan dönem. Şu an asgari ücretin dolar bazındaki karşılığı 578 dolar. Haliyle bu yüzde 50 zam gelince herkes ürünlerine belli oranda zam yapacak. Ama devlet çok zam yapmazsa elektrik, doğal gaz ürünlerine rakam 578 dolarda kalır. Özel sektörde çalışanlarında bu zamlarla en az yüzde 50 zam vermesi lazım ki o farklar korunabilsin."

Size nasıl bakmanız gerektiğini öğreteyim

Cem Küçük'ün bu dolar hesabına finans uzmanı Özgür Demirtaş karşı çıktı. "Cem bey o olaya öyle bakılmaz" diyen Demirtaş, "Size nasıl bakmanız gerektiğini öğreteyim" diyerek şunları yazdı:

- 2002 yılında Asgari Ücret 126 Dolardı, Şimdi 578 Dolardı denmez. Çünkü 2002 yılındaki 100 Doların Alabildiği ile şu anki 100 Doların alabildiği aynı değil. Dolar Enflasyonu var.

- Bir gazeteci olarak böyle bir haber yapmadan önce yapmanız gereken şey şu: fred.stlouisfed sitesine gideceksiniz. Oradan CPIAUCSL datasını indireceksiniz. Bu Dolar Fiyat Endeksi.

- Sonra 2002 başındaki Fiyat Endeksine bakacaksınız. Bir de Şu anki Fiyat Endeksine Bakacaksınız. Şu anki Endeksi 2002 başındaki endekse bölüp o günden bugüne Dolardaki enflasyonun ne olduğunu bulacaksınız. Ben sizin için bulayım: 1.7327.

2016'da daha fazla dolara denk geliyordu

Hah Şimdi o 578 Dolar dediğiniz şeyi bu rakama böleceksiniz. 578/1.7327 = 333 Dolar.

Demek ki Şu andaki Asgari Ücretin 2002 karşılığı bu kadar.

2016'daki karşılık ile de kıyaslarsanız o zamanki Asgari ücrete göre çok daha düşük.

Buna bir de Doların şu anda baskılandığı gerçeğini eklerseniz, asgari ücretin 2016'ya göre çok çok daha düşük olduğu ortaya çıkar.

Sevgiler."