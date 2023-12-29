Asgari ücreti bilen SGK uzmanı Özgür Erdursun emekli maaşı zammı için oran verdi

Asgari ücretin 17 bin lira olacağını aylar öncesinde söyleyen SGK uzmanı Özgür Erdursun, emekli maaşıyla ilgili tahminde bulundu. Erdursun, refah payı ile birlikte yüzde 50 oranında zam yapılacağını, en düşük emekli aylığının 11250 lira olacağını söyledi.

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Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret belli oldu. 2024 yılı için 17002 lira olarak açıklanan asgari ücretin ardından gözler ocak ayında yapılacak memur ve emeklilerin maaş zamlarına çevrildi.

Asgari ücretin kaç lira olacağıyla ilgili aylardır ekranlarda tahinler yürüten çok sayıda uzman yanıldı.

Ancak tutturanlar da yok değildi. İşte o sayılı isimlerden birisi de SGK uzmanı Özgür Erdursun oldu.

Asgari ücreti bilmişti

Aylar öncesinde defalarça asgari ücretin 17 bin lira olacağını söyleyen Erdursun, bu kez emekli maaşlarıyla ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Youtube kanalında konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Erdursun, emekli maaşı tartışmalarında sorunun çözümünün seyyanen artışta olduğunu söyledi.

"Seyyanen artış verilmeli"

Erdursun, “Öncelikle seyyanen zam verilmeli, üzerine enflasyon farkı eklenmeli kök aylık sorunu ortadan kalkmalı. En az 5 bin lira 8 bin lira iyi olur. Seyyanen artış onun üstüne yüzde 38 verilirse biz konuda en düşük emekli aylığı 7 bin 500'e mi tamamlanıyor kaça tamamlanacak konuşmayız.” dedi. “

"Refah payı ile yüzde 50'ye çıkartabilirler"

Ocak ayında yapılacak emekli maaşı tahmininde bulunan Erdursun sözlerine şöyle devam etti: “Şu anda televizyonlarda konuşulan bizim geçmişten günümüze gelen tecrübelerimiz cumhurbaşkanını tanımamız, hükümeti tanımamız sendikaları muhalefeti bilmemiz ortaya şöyle bir durum çıkartıyor. En düşük emekli aylığı 7500 lira bence yüzde 50 oranında bir artış yapacaklar. Bu 7500 liralık artıştan sonra en düşüm emekli aylığını 11250 liraya çıkartacaklar. 11250 liranın altında kendi aylığına kök aylığına yüzde 38 enflasyon sonrası bunu biraz iyileştirebilirler, refah payı da verebilirler, Yüzde 38 minimum. Refah payı ile yüzde 50'ye çıkartabilirler. Kök aylıklarına bu artışı yapacaklar. 11250 liranın altında kalanlar 11.250 liraya üstünde kalanlar da bunu alacaklar. Ama sorunu çözmez bu sorunu derinleştirir.”