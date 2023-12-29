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Çalışan emeklinin beklediği gün geldi! 5 bin liralık ikramiye bugün yatıyor

Çalışan emeklinin beklediği gün geldi! 5 bin liralık ikramiye bugün yatıyor

Çalışan emeklilerin merakla beklediği ikramiyeler bugün hesaplara yatıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, “Çalışan emeklilerimizin 5 bin Türk lirası tutarındaki ödemeleri 29 Aralık Cuma günü banka hesaplarına yatırılacaktır” açıklamasını yapmıştı.

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Çalışan emeklilerin merakla beklediği ikramiyeler bugün hesaplara yatıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, “Çalışan emeklilerimizin 5 bin Türk lirası tutarındaki ödemeleri 29 Aralık Cuma günü banka hesaplarına yatırılacaktır” açıklamasını yapmıştı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, TBMM Genel Kurulu’nda onaylanarak yürürlüğe giren ‘çalışan emeklilere 5 bin liralık ikramiye’ düzenlemesi çerçevesinde ödemelerin 29 Aralık Cuma günü yapılacağını belirtmişti.

Bakan Işıkhan, açıklamasında şu ifadelere yer vermişti:

“Çalışan emeklilerimizin 5 bin Türk lirası tutarındaki ödemeleri 29 Aralık Cuma günü banka hesaplarına yatırılacaktır. Gerçekleştirdiğimiz düzenlemenin kıymetli emeklilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum.”

Tek seferlik verilecek

Destekten, daha önce kapsam dışı kalan çalışan emeklilerin tamamı faydalanabilecek. Destek ödemesi tek seferlik verilecek. Miktarın toplam tutarının 23 milyar liranın üzerinde olacağı belirtiliyor.

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