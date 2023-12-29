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2024 pasaport ücretleri netleşti! , 1,2,3,4,5 ve 10 yıllık pasaport çıkartma ücretleri

2024 pasaport ücretleri netleşti! , 1,2,3,4,5 ve 10 yıllık pasaport çıkartma ücretleri

Resmi Gazete'de yayımlanan bilgiye göre; Noter kağıdı, beyanname, pasaport, kimlik ve sürücü belgeleri gibi değerli kağıtların bedelleri yeniden değerleme oranı nispetinde (yaklaşık yüzde 58) artırıldı. 2024 Pasaport harcı ne kadar oldu? 1,2,3,4,5 ve 10 yıllık pasaport çıkartma ücretleri

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Hazine ve Maliye Bakanlığının hazırladığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, değerli kağıtların 2024 yılında uygulanacak satış bedelleri tespit edildi. 

Pasaport ücretleri 2024 ne kadar?

Yeni yılda pasaport harcı 6 aya kadar 1638,4 TL'ye, 1 yıl için 2 bin 395,9 TL'ye, 2 yıl için 3 bin 912,3 TL'ye, 3 yıl için 5 bin 557 TL'ye, 4 yıldan fazla süreli olanlar 7 bin 833 liraya yükselecek. Pasaport defteri ise 501 TL'den 790 TL'ye yükseldi.

Habertürk'te yer alan habere göre pasaport başvurusu yapıldıktan sonraki 2 iş günü içerisinde hazırlanan pasaportlar en geç; il merkezlerine 3 iş günü, ilçe merkezlerine 4 iş günü ve köylere 7 iş günü içerisinde teslim edilir.

Pasaport yenileme için gerekli belgeler

Hizmet Damgalı Pasaport Talep Formu (Düzenlendiği tarihten itibaren 60 (altmış) gün geçerliliği olan)
Kamu görevlisi olmayanlar için talep formu ile birlikte görev onayı,
Nüfus cüzdanı, kimlik kartı veya geçici kimlik belgesi
1 adet biometrik fotoğraf
Maliye Bakanlığınca her yıl belirlenen pasaport defter bedelinin ödenmesi.
Parmak izi
18 yaş altı çocuklar için muvafakatname

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