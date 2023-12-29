BIST 7.396
DOLAR 29,51
EURO 32,67
ALTIN 1.964,87
HABER /  DÜNYA

Kassam Tugayları Sözcüsü Eu Ubeyde imha edilen İsrail askeri araç sayısını açıkladı

Kassam Tugayları Sözcüsü Eu Ubeyde imha edilen İsrail askeri araç sayısını açıkladı

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının sözcüsü Ebu Ubeyde, İsrail'in Gazze'de kara harekatının başladığı günden bu yana (27 Ekim) en az 825 askeri aracını kısmen ya da tamamen imha ettiklerini duyurdu.

Abone ol

Ebu Ubeyde, yayımlanan video kaydında, Aksa Tufanı'nın 83'üncü gününde İsrail'e karşı koymaya ve büyük kayıplar verdirmeye devam ettiklerini söyledi.

Sahadaki direnişçilerin İsrail askerlerini ve askeri araçlarını hedef almaya devam ettiğini kaydeden Ebu Ubeyde, Gazze'de kara harekatının başladığı günden bu yana personel aracı, tank, buldozer ve diğer askeri araçlardan en az 825'ini kısmen ya da tamamen imha ettiklerini ifade etti.

Ebu Ubeyde, çeşitli silahlar kullanarak İsrail güçlerinden onlarca can kaybına neden olduklarını dile getirdi.

Direnişçilerin İsrail askerlerini nasıl hedef aldığını gösteren çok sayıda video yayımladıklarını belirten Ebu Ubeyde, bunun buz dağının sadece görünen kısmı olduğuna işaret etti.

Ebu Ubeyde, önceliklerinin İsrail ordusunun 12 haftadır masum insanlara karşı yürüttüğü saldırıların durması olduğunu ve hiçbir konunun daha öncelikli olamayacağını vurgulayarak, "Halkımıza yönelik saldırılar tam anlamıyla durmadan hiçbir takas anlaşmasını ya da teklifi kabul etmemiz mümkün değil." dedi.

Mısır'ın 27 Aralık'ta, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırıları altında bulunan Gazze Şeridi'nde ateşkes için "ön teklif" hazırladığı belirtilmişti.

Mısır Basın Enformasyon Kurumu Başkanı Ziya Raşvan da dün, saldırıların sona ermesi için sundukları öneriye taraflardan henüz resmi cevap alamadıklarını açıklamıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Otomobil aydınlatma direğine çarptı, 1 kişi yaralandı
Otomobil aydınlatma direğine çarptı, 1 kişi yaralandı
Balıkesir'de yoğun sis etkili olmaya devam ediyor
Balıkesir'de yoğun sis etkili olmaya devam ediyor
Donald Trump'a başkanlık seçimleri öncesi bir darbe darba
Donald Trump'a başkanlık seçimleri öncesi bir darbe darba
Kastamonu’da yılbaşı öncesinde sahte alkol operasyonu
Kastamonu’da yılbaşı öncesinde sahte alkol operasyonu
Edirne'de kerpiç ev çöktü, yaşlı kadın son anda kurtuldu
Edirne'de kerpiç ev çöktü, yaşlı kadın son anda kurtuldu
Çalışan emeklinin beklediği gün geldi! 5 bin liralık ikramiye bugün yatıyor
Çalışan emeklinin beklediği gün geldi! 5 bin liralık ikramiye bugün yatıyor
Asgari ücreti bilen SGK uzmanı Özgür Erdursun emekli maaşı zammı için oran verdi
Asgari ücreti bilen SGK uzmanı Özgür Erdursun emekli maaşı zammı için oran verdi
Kartal'da park halindeki otomobil yaranarak kullanılamaz hale geldi
Kartal'da park halindeki otomobil yaranarak kullanılamaz hale geldi
81 ilde 'Çengel-5' operasyonu: 187 ton sahte ve kaçak alkole el konuldu, 35 milyon TL'lik vergi kaybı engellendi
81 ilde 'Çengel-5' operasyonu: 187 ton sahte ve kaçak alkole el konuldu, 35 milyon TL'lik vergi kaybı engellendi
Fatih Portakal asgari ücreti 1 ay önceden bildim dedi emekli zammını açıkladı
Fatih Portakal asgari ücreti 1 ay önceden bildim dedi emekli zammını açıkladı
Bursa’da kaybolan engelli genç için arama çalışmaları başlatıldı
Bursa’da kaybolan engelli genç için arama çalışmaları başlatıldı
Karşı şeride geçen aracın sürücüsü hayatını kaybetti
Karşı şeride geçen aracın sürücüsü hayatını kaybetti