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Aç kalan kurtlar köpeğe saldırdı

Aç kalan kurtlar köpeğe saldırdı

Ardahan'ın Posof ilçesinde kurt sürüsü köpeğe saldırdı, bu anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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Ardahan’da kar ve soğuk havanın etkisiyle yiyecek bulamayan yabani hayvanlar, köylere inmeye başladı. Posof ilçesi Türkgözü sınır kapısı ile Posof yol ayrıma arasında bulunan bir dinlenme tesisi önüne kadar gelen Kurt sürüsü tesisin önündeki köpeğe saldırdı. Bu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde aç kurtlar, Burak Baltacıya ait köpeğe saldırdı.
Bir süre köpek ile kovalamaca yaşayan kurtlar, Baltacı’nın köpeğinin havlama seslerini fark ederek dışarı çıkıp müdahale etmesi köpeğinin hayatını kurtardı. Kaçan Kurt sürüsü karla kaplı araziye doğru ilerleyerek gözden kayboldu.

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