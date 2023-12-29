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Ekrem İmamoğlu'nun saati olay oldu! İmamoğlu canlı yayına 1 milyon liralık saatle çıktı

Ekrem İmamoğlu'nun saati olay oldu! İmamoğlu canlı yayına 1 milyon liralık saatle çıktı

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı EKrem İmamoğlu'nun Sözcü TV canlı yayınında taktığı saat sosyal medyada olay oldu. İmamoğlu'nun kolundaki saat hangi marka ve kaç lira?.. İşte cevabı...

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sözcü TV'de katıldığı canlı yayında sunucu Senem Toluay Ilgaz'a tavrı nedeniyle eleştirilirken, kolundaki saat dikkat çekti.

Sosyal medya kullanıcıları İmamoğlu'nun kolundaki saatin markasını ve fiyatını bulup sosyal medyada paylaştı. Buna göre İBB Başkanı İmamoğlu'nun canlı yayında taktığı saat bir servet değerinde. 

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Sözcü TV'deki yayına, değeri 34 bin 571 dolar yani 1.286.000.000 lira olan IWC marka “Portugieser Perpetual Calendar” model saatiyle çıktığı görüldü. İşte o saatin internet satış rakamı...

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