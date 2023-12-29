Son seçimi bilen Hakan Bayrakçı 'dan İstanbul anketi! Ekrem İmamoğlu bile inanamayacak
14 Mayıs seçimlerini en doğru tahmin eden şirketlerden biri olan Sonar Araştırma, İstanbul anketinin sonuçlarını açıkladı. "İBB seçiminde hangi partinin adayına oy vereceksiniz" sorusunda CHP ile AK Parti birbirine çok yakın çıkarken, "Hangi isme oy vereceksiniz" sorusuna gelen cevaplar Ekrem İmamoğlu'nun bile inanamayacağı kadar yüksek çıktı.
Son yapılan genel seçimlerde açıkladığı anket sonuçları ile sonuca en yakın tahminleri yapan şirketlerden birisi olan Hakan Bayrakçı'nın sahibi olduğu Sonar Araştırma, İstanbul seçimleri ile ilgili anketini yayınladı. İstanbul'da hangi parti önde? Adaylar arasında şanslı isim kim? İşte Hakan Bayrakçı'nın şirketinin yaptığı anketin sonuçları....
Hakan Bayrakçı’nın sahibi olduğu Sonar Araştırma, geçen haftaki İstanbul anketinde “Bu pazar İBB seçimi olsa hangi parti adayına oy verirsiniz” diye sordu. Ankete katılanların tercihine göre ilk sırda CHP yer aldı. Kararsızların oyları dağıtıldıktan sonra anketten çıkan sonuçlar şöyle:
İBB seçiminde CHP'ye oy vereceğini söyleyenlerin oranı yüzde 41.1, AK Parti adayına oy vereceğini söyleyenlerin oranı yüzde 39.6, DEM Parti adayına oy vereceğini söyleyenlerin oranı yüzde 4.8, MHP adayına oy vereceğini söyleyenlerin oranı yüzde 3.7 ve İYİ parti adayına oy vereceğini söyleyenlerin oranı da yüzde 3.2 çıktı. Yüzde 7.6 da diğer cevabını verdi.
"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak kimi görmek istersiniz?" sorusuna katılımcıların yüzde 31'i Ekrem İmamoğlu cevabı verdi. Ankette diğer isimler ve puanları şöyle oldu: