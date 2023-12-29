Son seçimi bilen Hakan Bayrakçı 'dan İstanbul anketi! Ekrem İmamoğlu bile inanamayacak

Son yapılan genel seçimlerde açıkladığı anket sonuçları ile sonuca en yakın tahminleri yapan şirketlerden birisi olan Hakan Bayrakçı'nın sahibi olduğu Sonar Araştırma, İstanbul seçimleri ile ilgili anketini yayınladı. İstanbul'da hangi parti önde? Adaylar arasında şanslı isim kim? İşte Hakan Bayrakçı'nın şirketinin yaptığı anketin sonuçları....