Nuri Şahin Antalyaspor'dan ayrıldı Alman deviyle anlaştı

Antalyaspor'un teknik direktörü Nuri Şahin, birikmiş alacaklarını bırakarak Bundesliga devi Borussia Dortmund'a transfer oldu.

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Antalyaspor'un teknik direktörü Nuri Şahin, Bundesliga'da mücadele eden Borussia Dortmund ile anlaşma sağladı. Şahin, Sarı-Siyahlılar'ın kadrosuna dahil oldu.

Lisans alana kadar yardımcı antrenör olacak

Nuri Şahin'in Antalyaspor'daki yardımcısı Marcelo Lins Martin de sezon başında Dortmund'a gitmişti. Borussia Dortmund ile yapılan anlaşmaya göre Nuri Şahin, Bundesliga'nın ikinci yarısında yardımcı antrenörlük yapacak. Şahin, bu dönemde pro lisans eğitimini tamamlayacak.

Lisansı alınca 4 yıllığına gelecek

Nuri Şahin, pro lisans eğitimini tamamladıktan sonra Borussia Dortmund'da birinci adamlığa getirilecek. Şahin, Alman devinde 4 yıl boyunca teknik direktörlük yapacak.

Antalyaspor'daki alacaklarını bırakıyor

Antalyaspor ile sözleşmesi Haziran 2026'ya kadar devam eden Nuri Şahin, Borussia Dortmund'a gitmek için Kırmızı-Beyazlılar'da birikmiş alacaklarını bırakacak. Şahin ayrıca ayrılmak için Antalyaspor'a bir miktar para verecek.

Dortmund'da aynı formül! Şahin, Terzic gibi gelecek

Önce yardımcı antrenör olarak göreve başlayacağı, sonra teknik direktörlüğe yükseleceği öğrenilen Nuri Şahin için Edin Terzic'te izlenen yol kullanacak. Terzic de teknik direktör Lucien Favre'nin döneminde ilk olarak yardımcılık yapmış, 1 yılın ardından teknik direktörlüğe getirilmişti.

Ayrıca yol ayrılığının gündemde olduğu Edin Terzic hakkında karar verildi. Geçen hafta, Alman teknik adamın geleceği hakkında toplanan Dortmund yönetimi sezon sonuna kadar devam kararı aldı.

Antalyaspor Başkanı Evren'den açıklama

Antalyaspor Başkanvekili Alkan Evren, futbol sorumlusu Nuri Şahin'in Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'un teklifi dolayısıyla görevinden ayrıldığını söyledi.

Evren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Borussia Dortmund'ta bu sezon yardımcı antrenörlük, gelecek sezon teknik direktörlüğe getirilmesi beklenen Nuri Şahin'e yapılan teklifin kendilerini gururlandırdığını belirtti.

Nuri Şahin'i 2021-2022 sezonunda takımın başına getirerek ne kadar doğru bir karar verdiklerinin bugün daha iyi anlaşıldığını ifade eden Evren, "Antalyaspor olarak Nuri Şahin gibi değerli bir hocamızdan ayrıldığımız için üzgünüz. Ancak Borussia Dortmund gibi bir kulüpten teklif almasından dolayı da gururluyuz. Nuri Şahin hocamıza yeni görevinin hayırlı olmasını diliyoruz." dedi.