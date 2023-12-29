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Cristiano Ronaldo, Süper Kupa favorisini açıkladı! Galatasaray mı Fenerbahçe mi?

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Cristiano Ronaldo, Süper Kupa favorisini açıkladı! Galatasaray mı Fenerbahçe mi?

Ezeli rakipler Galatasaray ile Fenerbahçe, Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa finalinde kozlarını paylaşacak. Birçok ünlü ismin yakından takip edeceği dev maçı taraftarlar heyecanla bekliyor. TFF, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a davetiye gönderirken, Suudiler de başta Cristiano Ronaldo olmak üzere ülkedeki birçok ünlü futbolcuyu derbiye davet etti. Ronaldo'nun maça katılıp katılmayacağı henüz netleşmezken, Süper Kupa'daki favorisi belli oldu.

Cristiano Ronaldo, Süper Kupa favorisini açıkladı! Galatasaray mı Fenerbahçe mi?

Ezeli rakipler Galatasaray ile Fenerbahçe, Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa finalinde kozlarını paylaşacak. Tüm Türkiye'nin merakla beklediği maç saat 20.45'te başlayacak ve ATV'den naklen yayınlanacak.

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Cristiano Ronaldo, Süper Kupa favorisini açıkladı! Galatasaray mı Fenerbahçe mi?

Birçok ünlü ismin yakından takip edeceği dev maçı taraftarlar heyecanla bekliyor. TFF, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a davetiye gönderirken, Suudiler de başta Cristiano Ronaldo olmak üzere ülkedeki birçok ünlü futbolcuyu derbiye davet etti.

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Cristiano Ronaldo, Süper Kupa favorisini açıkladı! Galatasaray mı Fenerbahçe mi?

Ronaldo'nun maça katılıp katılmayacağı henüz netleşmezken, dünyaca ünlü yıldız oyuncunun Süper Kupa'daki favorisi belli oldu. İşte Ronaldo'nun favorisi ve tüm detaylar...

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Cristiano Ronaldo, Süper Kupa favorisini açıkladı! Galatasaray mı Fenerbahçe mi?

Galatasaray ile Fenerbahçe, 29 Aralık Cuma günü TSİ 20.45'te Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda karşılaşacak.

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