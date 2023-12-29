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Fatih Terim Panathinaikos-Kızılyıldız maçına gitti büyük şok yaşadı

Fatih Terim Panathinaikos-Kızılyıldız maçına gitti büyük şok yaşadı

Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden Panathinaikos'ta Ivan Jovanovic'in kovulmasının ardından teknik direktörlük görevine getirilen Fatih Terim büyük bir şok yaşadı. Ergin Ataman'a destek vermek için OAKA'ya giden Fatih Terim'e karşı taraftarlar, eski teknik direktör Jovanovic lehine tezahürat yaptı.

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Partizan'ın EuroLeague'in 17'nci haftasında Kızılyıldız ile oynadığı maçın başlamasına dakikalar kala OAKA'ya giden Fatih Terim'e taraftarlar fazla ilgi göstermedi.

Ergin Ataman'ın yanına kadar gittiği Fatih Terim'in salona girdiği anlarda bazı tepkilerin yükseldiği kaydedildi. Ergin Ataman'ın kısa bir süre sohbet ettiği Fatih Terim'in maç boyu salonda olduğu ancak son anlarda beklenmedik bir tepkiyle karşı karşıya kaldığı gözlemlendi.

Jovanovic tezahüratı

Panathinaikos'ta organize taraftarların yer aldığı tribünlerde maçın bitimine 6 dakika kala, görevden alınan futbol takımı teknik direktör Ivan Jovanovic lehine tezahüratlar yapılmaya başlandı. Bu sırada Fatih Terim'in yuhalandığı görüldü. OAKA'da genellikle diğer tribünlerden destek görmeyen bu taraftar grubunun Ivan Jovanovic tezahüratları sonrası alkışlamaların olmasının dikkat çektiği aktarıldı.

"Panathinaikos taraftarı onu unutmadı"

News Break'de yer alan haberde, "Fatih Terim, Panathinaikos'u basketbolda görmeye gitti ve Jovanovic'in adını duydu" başlığı atıldı.

Protothema'da yer alan haberde ise şu ifadeler kullanıldı: "Hayranları OAKA'da Jovanovic'in adını ritmik bir şekilde bağırdı."

Sportal'ın haberinde ise Ivan Jovanovic'in görevden ayrılmasına rağmen Panathinaikos taraftarlarının onu unutamadığı vurgulandı.

Panathinaikos taraftarlarının Ivan Jovanovic'e desteği ve kendisini ıslıklamasının ardından Fatih Terim, maçın bitimine kadar salondan ayrılmadı. 70 yaşındaki teknik direktör, Kızılyıldız'ı farklı mağlup eden Panathinaikos'ta başantrenör Ergin Ataman'ı mücadele sonrası tebrik etti. Ergin Ataman ve Fatih Terim'in sarıldıktan sonra kısa bir süre sohbet ettiği gözlemlendi.

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