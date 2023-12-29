Tıra çarpan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Afyonkarahisar’da tırla çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

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Kaza, Salar beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, R.D (21) idaresindeki 03 UZ 392 plakalı motosiklet A.O.D yönetimindeki 33 DPE 25 plakalı tırla çarpıştı. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi üzerine ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, motosiklet sürücüsü R.D olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın ardından tır sürücüsü A.O.D., jandarma tarafından gözaltına alındı.