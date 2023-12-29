Sokaklarda karton toplayan çocuklar yürek burktu

Eskişehir’de ara sokaklarda karton ve plastik toplayan minik çocuklar, görenlerin yüreğini sızlattı.

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Tepebaşı İlçesi Eskibağlar Mahallesi Baydemir Sokak’ta karton toplayan 3 çocuğun halleri yürek burktu. Yaşıtları okulda olan çocukların geri dönüşüm kutuları yanında karton ve benzeri materyaller topladığı görüldü. Sabah saatlerinde eksi sıcaklıklara kadar düşen hava şartları düşünüldüğünde çocukların yaptığı işin ağırlığı daha net bir şekilde göze çarptı. Çocukların durumları yoldan geçen vatandaşların dikkatini çekti.