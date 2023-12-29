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Enerji ithalatı kasım ayında yüzde 32 azaldı

Enerji ithalatı kasım ayında yüzde 32 azaldı

Türkiye'nin enerji ithalatı için ödediği tutar, kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 32 azalarak 5 milyar 273 milyon 272 bin dolar oldu.

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Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığınca oluşturulan geçici dış ticaret istatistiklerine göre, kasımda Türkiye'nin toplam ithalatı, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 5,7 azalarak 28 milyar 916 milyon dolar oldu.

Bu tutarın 5 milyar 273 milyon 272 bin dolarlık kısmını, enerji ithalatı olarak özetlenen "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar" oluşturdu. 

Geçen yıl kasımda bu rakam 7 milyar 777 milyon 433 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti. Böylece enerji ithalatının tutarı yıllık bazda yüzde 32 azaldı.

Öte yandan, ham petrol ithalatı, kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,6 artarak 2 milyon 965 bin 665 tona çıktı.

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