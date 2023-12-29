BIST 7.453
DOLAR 29,55
EURO 32,69
ALTIN 1.965,85
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Çantasını gasbettiği kişiyi bıçakla yaralayan sanığa 18 yıl hapis!

Çantasını gasbettiği kişiyi bıçakla yaralayan sanığa 18 yıl hapis!

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, çantasını gasbettiği kişiyi bıçakla yaraladığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan sanığa 18 yıl hapis cezası verildi.

Abone ol

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık U.R.Y. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu.

Esas hakkında mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık U.R.Y. ve müşteki V.S'nin sosyal medya uygulaması üzerinden tanışıp arkadaş olduğunu, birlikte bir kafeye gidip alkol aldıktan sonra sanığa ait otomobil ile Balcalı Mahallesi'ne doğru gittikleri sırada çıkan tartışma sonrası sanığın otomobili durdurup müştekinin çantasını gasbettiği ve direnmesi üzerine V.S'yi bıçakla yaralayıp olay yerinden kaçtığını belirtti.

Savcı, dosya kapsamındaki deliller dikkate alınarak sanığın "gece vakti silahla yaralama" ve "silahla kasten yaralama" suçlarından cezalandırılması ve mevcut halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Savunması alınan sanık U.R.Y. müşteki ile arasında herhangi bir husumet olmadığını ileri sürdü.

Olay nedeniyle pişman olduğunu söyleyen U.R.Y, "Müştekiyi yaralama amacım yoktu. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, "gece vakti silahla yaralama" suçundan 12 yıl ve "silahla kasten yaralama" suçundan da 6 yıl olmak üzere toplamda 18 yıl hapse çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Fatih Terim Panathinaikos-Kızılyıldız maçına gitti büyük şok yaşadı
Fatih Terim Panathinaikos-Kızılyıldız maçına gitti büyük şok yaşadı
Sokaklarda karton toplayan çocuklar yürek burktu
Sokaklarda karton toplayan çocuklar yürek burktu
Tıra çarpan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi
Tıra çarpan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi
Seçil Erzan ile mahkeme başkanı arasında Fatih Terim diyaloğu! Kendisini tehdit edenleri de açıkladı
Seçil Erzan ile mahkeme başkanı arasında Fatih Terim diyaloğu! Kendisini tehdit edenleri de açıkladı
Nuri Şahin Antalyaspor'dan ayrıldı Alman deviyle anlaştı
Nuri Şahin Antalyaspor'dan ayrıldı Alman deviyle anlaştı
Şırnak'ta kar kalınlığı 2 metreyi aşınca dozer ve ekskavatör devreye girdi
Şırnak'ta kar kalınlığı 2 metreyi aşınca dozer ve ekskavatör devreye girdi
Adana Demirspor'da Belhanda ile yollar ayrıldı
Adana Demirspor'da Belhanda ile yollar ayrıldı
Nuri Şahin Antalyaspor'dan ayrıldı, Almanya'ya gidiyor!
Nuri Şahin Antalyaspor'dan ayrıldı, Almanya'ya gidiyor!
Çanakkale Boğazı sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı
Çanakkale Boğazı sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı
TIR'la çarpışan motosikletin sürücüsü öldü!
TIR'la çarpışan motosikletin sürücüsü öldü!
Hakkari'de heyelan! Düşen kayalar kamyonete çarptı!
Hakkari'de heyelan! Düşen kayalar kamyonete çarptı!
MİT'ten Suriye'de operasyon! PKK/YPG'nin sözde sorumlusu Ömer Abdullah el Dahham etkisiz hale getirildi
MİT'ten Suriye'de operasyon! PKK/YPG'nin sözde sorumlusu Ömer Abdullah el Dahham etkisiz hale getirildi