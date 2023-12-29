Didim'de Kültür Merkezi inşaatı devam ediyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Didim Belediyesi’nin uyumlu ve koordineli bir şekilde çalışmasının sonucunda Didim’e büyük yatırımlar gerçekleşmeye devam ediyor.

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Türkiye'nin önemli turizm kentlerinden birisi olan Didim’e Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan kültür merkezi inşaatı tüm hızıyla devam ediyor.

Kentin en önemli noktalarından birisi olan Atatürk Bulvarı üzerine yapılan, 4 bin metrekare kullanım alanına sahip olacak olan kültür merkezi, bünyesinde 750 kişilik salon, 140 kişilik cep sineması, fuaye ve sergi salonu, toplantı ve etkinliklerin yapılacağı birçok amaçlı salon ve resim, müzik dans atölyesi yer alacak. Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından duvar, tesisat ve çatı çalışmalarının hızla sürdürüldüğü kültür merkezinin inşaatının yakın zamanda tamamlanması bekleniyor. Kültür Merkezi inşaatının tamamlanmasının ardından Didimlilerin hizmetine sunulması için Didim Belediyesi’ne devredilecek.

Sanatın ve Kültürün merkezi Didim’e yakışır bir Kültür Merkezi olacağını belirten Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, “Aydın Büyükşehir Belediyemiz tarafından yaptırılan Kültür Merkezimizin inşaatı tüm hızıyla sürüyor. İki katlı olarak inşa edilecek Kültür Merkezimiz fuaye ve sergi salonu, toplantı ve etkinliklerin yapılacağı birçok amaçlı salon, oturma alanları, resim-müzik-dans atölyelerini bünyesinde barındıracak. Kültür ve sanat açısından önemli bir yatırım olan Kültür Merkezimizi İlçemize kazandıran Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu’na şahsım ve ilçem adına teşekkürlerimi sunuyorum. Büyükşehir Belediyemiz ile koordineli bir şekilde çalışmalarımızı sürdürerek ilçemize daha güzel yatırımlar gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı.