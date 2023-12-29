BIST 7.453
DOLAR 29,55
EURO 32,69
ALTIN 1.965,85
HABER /  GÜNCEL

Bodrum'da 84 düzensiz göçmen yakalandı

Bodrum'da 84 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında yelkenli tekne içerisinde 84 düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi ve ülkeyi yasadışı yollarla terk etmeye çalışan 1 Türk vatandaşı yakalandı.

Abone ol

Bodrum açıklarında yelkenli tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-101) ve Sahil Güvenlik Botları (TCSG-11, KB-35) bölgeye hareket etti.

İtalya rotası üzerinde bulunan yelkenli tekne durdurularak içerisindeki 84 düzensiz göçmen yakalandı. Teknede bulunan 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi ve ülkeyi yasa dışı yollardan terk etmeye çalışan 1 Türk vatandaşı gözaltına alındı.

Göçmenler işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderilirken gözaltına alınan 3 kişi ile ilgili adli işlemlere başlandı.

ÖNCEKİ HABERLER
150 turizm acentesi Kocaeli’ye geliyor
150 turizm acentesi Kocaeli’ye geliyor
Bakan Tekin, BUÜ’lü öğrencileri ağırladı
Bakan Tekin, BUÜ’lü öğrencileri ağırladı
Ressam Kuseyri Sanko Sanat Galerisi'nde sergi açacak
Ressam Kuseyri Sanko Sanat Galerisi'nde sergi açacak
Flaş karar duyuruldu! Ülkede yılbaşı kutlamaları yasaklandı
Flaş karar duyuruldu! Ülkede yılbaşı kutlamaları yasaklandı
FETÖ’den aranan 2 eski polis yakalandı
FETÖ’den aranan 2 eski polis yakalandı
ABD: Kuzey Kore'ye karşı düşmanca niyetimiz yok!
ABD: Kuzey Kore'ye karşı düşmanca niyetimiz yok!
Enerji ithalatı kasım ayında yüzde 32 azaldı
Enerji ithalatı kasım ayında yüzde 32 azaldı
Çantasını gasbettiği kişiyi bıçakla yaralayan sanığa 18 yıl hapis!
Çantasını gasbettiği kişiyi bıçakla yaralayan sanığa 18 yıl hapis!
Fatih Terim Panathinaikos-Kızılyıldız maçına gitti büyük şok yaşadı
Fatih Terim Panathinaikos-Kızılyıldız maçına gitti büyük şok yaşadı
Sokaklarda karton toplayan çocuklar yürek burktu
Sokaklarda karton toplayan çocuklar yürek burktu
Tıra çarpan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi
Tıra çarpan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi
Seçil Erzan ile mahkeme başkanı arasında Fatih Terim diyaloğu! Kendisini tehdit edenleri de açıkladı
Seçil Erzan ile mahkeme başkanı arasında Fatih Terim diyaloğu! Kendisini tehdit edenleri de açıkladı